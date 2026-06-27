文成杨梅48小时出海记
温度新闻客户端 2026-06-27 10:34:00
温州网讯 从温州文成到德国法兰克福，9400公里，48小时。2026年夏天，1700公斤杨梅完成了一场跨越时差的鲜甜奔赴。杨梅的鲜，是科技的答案。杨梅的甜，是乡愁的解药。
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原标题： 文成杨梅48小时出海记
记者 刘欣瑜 潘圆 文案: 厉灵芝 美编: 胡安攀
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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