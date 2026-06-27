温度新闻客户端 2026-06-27 10:34:24

6月26日，周杰伦在北京国家体育场（鸟巢）开唱。与此同时，温州非遗潮玩“瓯奇刻”鸟巢专卖店正式开店，“周同学”联名周边迎来北京首发。

温州网讯 6月26日，周杰伦在北京国家体育场（鸟巢）开唱。与此同时，温州非遗潮玩“瓯奇刻”鸟巢专卖店正式开店，“周同学”联名周边迎来北京首发。

“瓯奇刻周同学”联名款登上粉丝屏幕

“非遗可以很潮流。”中国轻工业联合会原会长张崇和表示，“传统工艺美术+潮玩+明星IP+演唱会，在全国尚属首创。”

瓯奇刻专卖店亮相鸟巢

这家占地20多平方米的专卖店，位于鸟巢主入口正对面。店内摆满了“周同学”周边和其他主打产品。

瓯奇刻鸟巢店

瓯奇刻CEO郑向阳说，“我们备了近300万元的货源，还将在鸟巢的VIP包间连开三天直播，不仅仅是为了赚钱，更是希望让更多人知道我们的品牌。”

店内迎来首日客人

今年5月7日，中国工艺美术大师、国家级非遗乐清黄杨木雕省级代表性传承人叶萌春与周杰伦官方二次元IP“周同学”在温州签约并推出联名潮玩作品。“我们的黄杨木雕产品精雕细琢，比普通的塑料制品周边更有质感。”叶萌春介绍，在5月15日至17日的周杰伦温州站演唱会期间，“产能跟不上，不够卖。”

叶萌春认为，黄杨木雕不能成为挂在博物馆墙上的“化石”，而是要积极走向市场，“在北京开店，希望能够打响名气，一展温州非遗的深厚底蕴。”

在6月24日结束的2026年陕西省工艺美术能力提升高级研修班上，叶萌春受邀分享了“200年黄杨木雕世家遇到周同学”的奇遇，引起了与会专家、同仁的强烈兴趣。

叶萌春分享与周同学合作案例

80后的郑向阳深知周杰伦的粉丝号召力，“周杰伦是‘华流’文化的领军人物，我们的黄杨木雕非遗技艺也承载着传统文化，可谓强强联合。”合作之后，郑向阳带着这些潮玩亮相各大国际展会，积极准备产品出海。“老祖宗的宝贝不仅要走出去，更要卖出去。”

未来，瓯奇刻还计划在上海、南京等地开设实体店。

“作为第三座中国工艺美术之都，温州是发展很好的工艺美术产区。”张崇和长期关注温州工艺美术产业的发展和创新，“温州的尝新、出海很有示范意义，践行了文化强国的战略。”

瓯奇刻亮相香港文博会

来 源：温度新闻客户端

原标题： 联名“周同学”！温州非遗，鸟巢“开唱”

记者 尤豆豆 李伟民

本文转自：温州新闻网 66wz.com