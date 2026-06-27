新华网 2026-06-27 10:59:58

注册会计师行业被称为市场经济的“守护人”、资本市场的“看门人”，对于保护投资者权益、提升企业经营水平、维护市场经济秩序具有重要作用。

6月26日，十四届全国人大常委会第二十三次会议表决通过关于修改注册会计师法的决定。此次修法坚持问题导向，着力解决审计造假等行业问题；同时着眼长远，推动注册会计师行业更加健康发展。

现行注册会计师法于1993年制定，2014年作过一次修正，基本框架和主要制度总体适应行业发展。但近年来也出现了一些新情况新问题。

“主要是部分会计师事务所和注册会计师执业行为不规范、履行‘看门人’职责不到位，监管措施不完善、处罚力度不够，企业财务会计信息失真、上市公司审计造假等现象频发。因此，有必要对现行法作针对性修改。”财政部部长蓝佛安今年2月在向全国人大常委会会议作关于注册会计师法修正草案的说明时介绍。

业内专家表示，此次修法在保持现行法基本框架和主要制度不变的基础上，聚焦完善监管措施、加大责任追究力度等方面，着力解决审计造假等注册会计师行业存在的突出问题。同时，增加了促进行业健康发展的条款。

——坚持问题导向 进一步规范执业行为

财务会计信息是通用商业语言，内容真不真、质量高不高，关系资本市场稳定，也关系投资者切身利益。打击财务信息失真和财务造假，注册会计师是关键一环。

注册会计师不得出具虚假报告；未保持应有的职业怀疑，且未履行必要的审计程序或者未获取充分适当的审计证据，不得发表不恰当的审计意见或者出具报告；不得冒用他人名义执业……此次修法进一步划定“红线”，规范注册会计师执业行为。

同时，责任追究力度大幅“加码”：将违规出具报告的处罚额度由现行法的最高处违法所得5倍罚款提高至10倍；情节严重的，暂停业务直至吊销执业许可等。

“此次修法突出增补了规范、监督、追责等约束性条款，同时突出强调了审计责任与会计责任以及外部第三方责任的边界。”中央财经大学会计学院院长吴溪说。

此外，此次修法进一步完善监管措施。例如，将会计师事务所设立审批由“先照后证”调整为“先证后照”。“此次修法还增设监督管理一章，明确省级以上财政部门的监督检查职能，完善监管措施。”北京国家会计学院副院长李旭红说。

——着眼长远发展 促进行业健康发展

数据显示，截至2025年底，全国共有会计师事务所约1.1万家，注册会计师10万余人。作为我国现代服务业的重要组成部分，注册会计师行业如何实现长期健康发展，尤为关键。

增加规定注册会计师行业坚持中国共产党领导；增加规定国家支持注册会计师行业加强诚信建设，提高审计质量，拓展服务网络，提升规范化、专业化水平，促进注册会计师行业健康发展；明确规定注册会计师协会应当加强注册会计师行业有关发展规划和人才队伍建设工作……多项修改为行业长远发展提供法治保障。

“此次修法坚持问题导向，也着眼长远发展，以更具开放性的立法框架拓展专业服务范围，并理顺行政监管与行业自律的协同关系，推动注册会计师行业高质量发展。”李旭红说。

关于修改注册会计师法的决定自2027年1月1日起施行。

“总的看，‘更新’后的注册会计师法，将更加严格地维护中国特色社会主义市场经济秩序，规范注册会计师的执业行为，更加有效保护注册会计师合法权益，促进注册会计师行业更好发挥‘看门人’职责。”吴溪说。

来 源：新华网

原标题： 注册会计师法修改 推动解决审计造假等行业问题

策划：陈芳 记者：申铖

本文转自：温州新闻网 66wz.com