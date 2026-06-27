新华网 2026-06-27 10:59:59

历史文化是城市的灵魂，也是城市魅力的关键。如何保护和传承好城市历史文化，留住城市特有的地域环境、文化特色、建筑风格等“基因”，是各地“十五五”城市更新中需做好的“必答题”。

《城市更新“十五五”规划》提出“促进城市文化繁荣发展”的任务，要求推进资源调查，加强整体保护，推动活化利用，塑造城市特色风貌。

城市更新，最怕“大拆大建”“拆真建伪”。承载记忆的老建筑、老街区一旦被成片推倒，历史风貌与地方特色便逐渐失去辨识度与归属感。住房城乡建设部部长倪虹日前表示，要在城市更新中保护好、利用好、传承好历史文化遗产，以“绣花”功夫保护、修缮历史文化街区、历史建筑，推进各类老旧街区功能转换、业态升级、活力提升，让历史文化和现代生活融为一体、相得益彰。

在江苏省南通市崇川区寺街、西南营历史文化街区，这种“绣花”功夫正在落地生根。记者看到，青砖黛瓦间，纵横小巷里，一些院落正在修缮之中。这里没有大拆大建，而是在保持街巷肌理的前提下，采用“小规模、渐进式、织补式、微循环”的保护更新思路，逐步让古老街区重获生机。

“在寺街与西南营的更新改造中，我们为愿意留下的450户居民免费提供设计方案，鼓励街区居民自行开展保护修缮，共同参与街区保护，既留住老街韵味，也留住老街人情。”南通市住房和城乡建设局副局长张海涛说，南通将文物普查与城市更新结合，坚持“应普尽普、应保尽保、应登尽登”，做到“边普查、边保护”，让一批历史遗存从“留得住”走向“活起来”。

城市建设，要让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。规划要求“加强城市更新重点地区、重要地段风貌管控，保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观，植根中华优秀传统文化，塑造特色风貌。”

中国690多座城市星罗棋布，自然禀赋千差万别，文脉传承同样需要因地制宜，不能“千城一面”。专家表示，唯有认识到自身的不可替代性，在城市更新中留住特有的文化“基因”，才能在内生动力中实现可持续发展。各地根据自身文化禀赋，探索着多元化的活态保护路径。

在江西省景德镇市，这座“千年瓷都”在城市更新中活化利用老里弄、老作坊、老瓷厂，实现文化传承与产业发展的互促互进。仅陶溪川一地，目前就集聚来自全国各地的“景漂”青年创客超过3.3万人，孵化出独立陶瓷品牌4500余个。

在北京石景山区的首钢园，废弃的老钢厂在更新改造中保留利用老厂房、老高炉、老钢架等工业遗存，并融入运动体验、文化消费、科技研发、展览展示等业态，赋予工业遗存新的生命力。

在湖北省襄阳市，今年启动的襄阳古城焕新工程涵盖护城河、古城墙等核心区域。项目团队对核心地块与标志性建筑进行关键性档案查阅，确保改造有据可依，在更新中守护城市记忆的“历史密码”。目前，襄阳城墙东西门联通工程已完工，实现了城墙联通，使城墙动线更流畅；古城区鼓楼商场外立面改造完成，遵循“与古为新”原则，与昭明台更加协调统一。

文脉保护不是将历史封存，而是在现代生活中延续记忆。北京市城市规划学会理事长施卫良说，乡愁记忆带来心灵归属的情感价值。城市更新要以文脉为魂优化空间布局，将历史元素融入现代空间；要打破空间界限，加强空间的互动性与参与感，深化情感连接。“唯有加强保护传承、厚植文脉根基，才能在空间营造中彰显意境、培育场所精神、回应情感需求，打造有记忆、有温度、有底蕴的现代化人民城市。”

来 源：新华网

原标题： 防止大拆大建 “十五五”城市更新注重文脉保护传承

记者：王优玲、姚子云

本文转自：温州新闻网 66wz.com