国家外汇局：我国外债形势总体平稳
新华网 2026-06-27 10:59:59
国家外汇管理局6月26日发布数据显示，截至2026年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24121亿美元，较2025年末增长833亿美元，增幅4%。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌介绍，外债规模稳中略升，主要是受跨境贸易较为活跃等因素影响，非居民存款、企业贸易信贷等均有增长。外债币种结构、期限结构仍保持基本稳定。本币外债占55%，与2025年末持平；中长期外债占41%，较2025年末下降2个百分点。
来 源：新华网
原标题： 国家外汇局：我国外债形势总体平稳
记者：刘开雄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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