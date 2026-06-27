特朗普威胁对欧洲国家征收100%报复性关税
新华网 2026-06-27 10:56:11
美国总统特朗普26日在社交媒体发文，威胁向对美国企业征收数字服务税的欧洲国家收取100%报复性关税。特朗普称，如果相关数字服务税落地，报复性关税将立即实施，但他并未提及此举的法律依据。
特朗普说，很多欧洲国家在讨论将对美国企业征收数字服务税，一些国家可能很快实际征税。他表示，任何征收这种数字服务税的国家将立即遭到美国对其所有输美产品征收100%关税的回应。这一关税将取代美国与相关国家之间的贸易协议，无论这些贸易协议是否已经签署或实施。
近年来，多个欧洲国家积极推动针对谷歌、亚马逊、苹果等科技企业在本国的经营活动征收数字服务税，遭到美国强烈反对。特朗普今年早些时候多次威胁对法国和英国进行关税报复。
法国总统马克龙此前说，法国不会屈从美方威胁而取消针对美国科技巨头的数字税。
来 源：新华网
原标题： 特朗普威胁对欧洲国家征收100%报复性关税
记者：刘亚南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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