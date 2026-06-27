委强震遇难人数攀升 拉共体呼吁成员国参与救援
委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯26日表示，委内瑞拉24日发生的强震遇难人数已升至920人。拉美和加勒比国家共同体（拉共体）向遇难者表示哀悼，呼吁成员国参与救援。
罗德里格斯在委国家电视台节目中表示，目前仍有172人被困废墟，3007人因灾流离失所。此外，地震已造成383栋建筑受损，包括13家医院和25座商业中心，另有1002处各类基础设施遭到不同程度破坏。
罗德里格斯说，委内瑞拉政府已向近7万户受灾家庭发放2600吨赈灾粮。目前，来自墨西哥、美国、萨尔瓦多、瑞士、哥伦比亚、西班牙、厄瓜多尔、智利、巴拿马、多米尼加以及联合国机构的861名救援人员已抵达灾区，并携带73吨救灾物资和33只搜救犬参与救援。
罗德里格斯呼吁民众暂勿前往重灾区拉瓜伊拉州，以免堵塞救援通道，影响救灾物资运输和伤员转运救治。
拉共体轮值主席国乌拉圭外交部26日以拉共体名义发表声明，向遇难者表示哀悼，向其家属致以慰问，向受灾民众表达声援。声明说，拉共体全力支持委内瑞拉救援和重建工作，呼吁成员国积极参与。
？同一天，秘鲁总统府发布由总统巴尔卡萨尔签署的公报，宣布向委内瑞拉派遣一支配备专业搜救犬的救援队，参与搜救工作，同时将派军机向委运送帐篷、食品、饮用水等人道主义援助物资。
巴尔卡萨尔在公报中呼吁组建地区联合工作组，统筹国际人道主义援助，以实际行动彰显团结、支持委内瑞拉。
来 源：新华网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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