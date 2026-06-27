为能源强国建设奠定坚实基础——国新办发布会聚焦“十五五”时期加快新型能源体系建设

新华网 2026-06-27 11:00:00

国新办6月26日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况。

《新型能源体系建设“十五五”规划》日前发布，规划提出2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。国家能源局局长王宏志表示，经过未来五年接续奋斗，一个安全韧性更足、能源结构更优、系统形态更新、创新活力更强的新型能源体系将加快形成，为能源强国建设奠定坚实基础。

6月26日，国务院新闻办公室在北京举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志，国家能源局新闻发言人、副局长万劲松，国家能源局新闻发言人、发展规划司司长任育之，国家能源局电力司司长杜忠明介绍“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规划情况，并答记者问。新华社记者 潘旭 摄

全方位提升能源自给与系统抗风险韧性

能源保障和安全事关国计民生。当前，国际地缘冲突持续扰动油气供应链，国内风光发电量占比快速提升，带来系统波动风险。“十五五”时期，能源需求还将持续增长。

“我们将始终把能源安全放在首要位置，坚持底线思维、系统思维。”王宏志说，将做好化石能源的开发和储备，显著提升非化石能源供给，扩大能源合作“朋友圈”。

发布会数据显示，“十五五”时期，预计全国年均用电增量将达到6000亿度左右，相当于每年新增一个中等经济体量国家的用电水平。

源网荷储协同发力，保障电力供应，守住大电网安全和民生用电底线。

电源侧，加快形成绿色低碳供给格局，继续发挥好气电、煤电兜底保障作用；电网侧，加快新型电网建设，提升电力互济能力和安全韧性水平；用电侧，大力发展虚拟电厂，激发协同响应能力；储能侧，有效发挥新型储能作用，增强用电高峰时段顶峰能力。

“当前迎峰度夏保供工作已经全面展开，我们研判全国电力供需总体平衡，其中华东、华中（含西南）、南方区域的部分省份供应偏紧，通过跨省区的电力互济等手段，这些地区的电力供应可以得到有效保障。”国家能源局电力司司长杜忠明说，将发挥好大电网、大通道、大市场作用，错时、错峰开展省间市场化交易互济。

以更大力度、更实举措加快低碳转型

当前，能源领域排放占二氧化碳排放80%以上，是减排主战场。规划围绕转型降碳设置5项强化指标，其中，在接续“十四五”指标基础上，设置2项新指标，分别是单位发电量碳排放指标下降10%以上，重点行业节能量1.5亿吨标准煤以上。

国家能源局发展规划司司长任育之表示，将在能源供给侧和消费侧同向发力、协同降碳。

供给侧，做大清洁能源供应，做好传统能源转型。到“十五五”末，非化石能源装机预计将超35亿千瓦。

消费侧，抓好能源节约利用和用能清洁替代。推动传统产业节能降碳改造以及算力等新型高载能产业节能提效，推动建成100个左右国家级零碳园区，建设低碳零碳运输走廊。

“我们的每一度电、每一滴油都来之不易。”任育之说，将加快完善政策机制，激发生产生活的节能降碳潜力，不断提升能源消费绿色低碳化水平。

新型能源基础设施是新型能源体系的“硬支撑”，让风光水电等清洁能源送得出、接得住、用得好。

国家能源局副局长万劲松表示，将加快布局促进新能源发展的能源基础设施，加快布局新技术新模式带动的能源基础设施，加快传统能源基础设施数智化转型。“加快打造安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，推动源储调节能力增长40%以上。”他说。

多维度推进算电协同

当前，人工智能与能源已驶入双向赋能的“快车道”。

石油行业“昆仑”大模型，将油气勘探开发计算效率提升10倍以上；电力行业“驭电”大模型，辅助生成电网调度方案，进一步提升新能源消纳水平……能源领域人工智能的应用，助力提质增效、破解难题、智能运行。

“我们组织开展‘人工智能+’能源融合试点，推出智能电网、智能煤矿、智能油气田等领域51个高价值应用场景，全方位提升基础设施智能化水平。”万劲松说，还将持续深化应用场景开放，加快推动场景落地。

同时，人工智能爆发式增长带动用电量激增。比如，每让人工智能生成5秒高清视频，用电量相当于充满10部手机。

王宏志说，将按照“以电强算、以算促电”的要求，统筹能源资源配置与算力设施建设，多维度推进算电协同。

其中，在规划布局方面，西部地区，统筹国家算力枢纽布局与大型新能源基地规划建设；东部地区，推动分布式算力与分布式电源、微电网、虚拟电厂协同规划，就近响应算力需求。

王宏志表示，新型能源体系建设是一项系统工程，将强化体系建设战略协同，构建坚强韧性的能源安全保障体系，构建先进适配的新型能源基础设施体系，构建绿色低碳的能源消费体系，构建自立自强的能源科技创新体系，构建协同高效的现代化能源治理体系，构建立体多元的能源国际合作体系。

来 源：新华网

原标题： 为能源强国建设奠定坚实基础——国新办发布会聚焦“十五五”时期加快新型能源体系建设

记者：王悦阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com