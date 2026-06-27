学习强国温州学习平台 2026-06-27 11:17:55

近日，一场满载乡情的图书交接仪式在西班牙贝尼多姆的华夏中文学校举行。经由西班牙瑞安同乡会的牵线搭桥，瑞安市实验小学捐赠的近3000册中文图书正式完成交接，漂洋过海来到海外学子身边。

近日，一场满载乡情的图书交接仪式在西班牙贝尼多姆的华夏中文学校举行。经由西班牙瑞安同乡会的牵线搭桥，瑞安市实验小学捐赠的近3000册中文图书正式完成交接，漂洋过海来到海外学子身边。

据悉，这批承载着爱心的图书源于瑞安市实验小学发起的一场校园捐书活动。全校学生积极响应号召，纷纷拿出自己珍藏的读物。“捐赠的书籍均经过精心筛选，不仅干净整洁、完好无损，而且种类丰富，涵盖少儿文学、中华传统文化、经典名著及科普教育等多个类别。”瑞安市实验小学校长项建达说，这些优质中文读物将进一步丰富海外华裔青少年的阅读资源库，助力旅西华文教育高质量发展。

此次跨国捐赠的背后，是校地双方对华文教育的深度布局。“在浙江开放大学瑞安学院的牵头推动下，去年12月，学校与西班牙瑞安同乡会签署了教育战略合作协议。”项建达介绍，双方围绕华文教育、文化交流、侨青培育等领域建立长期合作机制，积极探索海外中文教育创新模式与中华文化国际传播新路径。此次跨越山海的爱心捐书活动，正是双方深化合作的成果之一。

“此次瑞安市实验小学的爱心捐赠，不仅有效充实了海外华文教育资源，也进一步拉近了家乡与海外侨胞之间的情感联系。”华夏中文学校校长何锡佐说，学校将妥善管理并充分利用这批图书，引导学生在阅读中夯实中文基础、感悟文化精髓，不断厚植家国情怀与文化认同感。

“这场图书交接不仅是一场温暖的公益活动，更是连接家乡与海外侨胞的重要文化纽带。”西班牙瑞安同乡会会长潘文尧说，他们将继续深化与瑞安市实验小学的合作，进一步拓展在华文教学、文化交流及青少年互动等领域的务实合作，推动中华优秀传统文化在海外侨社落地生根、代代相传。

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原标题： 跨越万里传真情！温州瑞安近3000册爱心图书在西班牙学校“安家”

作者：潘敏洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com