温州日报 2026-06-27 14:13:35

6月27日下午，“园博链单”平台上线仪式暨首场路演活动在温州园博园“园博发布厅”产业生态融合展示交流会上举行。第十五届中国国际园林博览会这张国家级盛会的“流量王牌”将系统性转化为温州产业发展的“增量”与“留量”。

温州网讯 6月27日下午，“园博链单”平台上线仪式暨首场路演活动在温州园博园“园博发布厅”产业生态融合展示交流会上举行。第十五届中国国际园林博览会这张国家级盛会的“流量王牌”将系统性转化为温州产业发展的“增量”与“留量”。

“园博链单”平台是由温州市新闻传媒中心打造的产业商务交流的数字化平台。届时，温州市新闻传媒中心将开辟“园博链单”窗口，温州市所有企业均可“下单”说困惑、谈需求，可以坦诚说出企业发展转型的一些现实需要、市场对接的实际困难、产学研转化中的实际资源需求、向政府咨询的惠企政策需求……温州市新闻传媒中心将调动媒体力量以及各方社会资源，为企业搭建资源、寻找办法，真正做到“新闻助企”。

该平台兼具“助企”与“传播”的双重功能，未来还将推出“链单故事”系列报道、“链主来了”直播、“链单指数”数据新闻等内容产品，为温州迈向“万亿之城”筑牢产业协同的数字底座，也为实体经济发展、消费、内需的振兴作出贡献。

“园博链单”上线后，“园博发布厅”首场路演活动（包装产业全产业链专场）随后开展，包装产业是温州“5+5+N”现代产业集群的重要支撑，全市包装行业从业企业近5000家，年工业总产值突破900亿元。此次路演聚焦“当传统工艺邂逅数字灵魂”，6家企业轮番登台，展示从传统制造向智能智造跃迁的变化。其中，浙江金石包装有限公司展示了功能性软包装复合材料的研发与应用成果，展现出温州包装企业在高附加值材料领域的研发定力；温州市创意设计有限公司则带来“设计科创赋能产业升级”的实践经验，介绍了如何依托国资科研背景为区域品牌提供全案设计服务；浙江达盛智能设备有限公司展示的智能锁鲜包装设备，其气调保鲜技术已应用于果蔬、肉类、预制菜等领域。另由浙江码尚科技股份有限公司现场演绎“一码一芯全域溯源”方案，讲述了包装作为数据载体的智能化趋势。首场路演展示了包装产业从“做配套”向“做方案”转型的趋势和风格。

在本次活动上，温州市鞋革行业协会、温州市服装商会、温州市包装联合会、温州市电子信息产业协会、温州市医药行业协会、温州市医疗器械行业协会获得“园博发布厅”优秀组织奖，70余家参展企业获得了“园博发布厅”参展证书。

来 源：温州日报

原标题： “企业发单、平台配单、成果晒单” 园博发布厅“园博链单”平台上线

记者 欧阳潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com