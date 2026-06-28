温州日报 2026-06-28 09:06:00

温州网讯 6月27日，省委常委、市委书记张振丰在温州海经区调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于海洋强国建设的重要论述和考察浙江重要讲话精神，坚定不移拓平台、强创新、育产业、促开放，大力发展海上风电、海工装备、临港制造等产业，因地制宜发展海洋新质生产力，加快建设金丽温开放大通道，实干争先打造高质量发展新增长极，为做强“一圈一极一中心”注入新动能。

风力发电国家技术创新中心浙江中心正在构建“创新中心+概念验证+中试平台+孵化器”四位一体的创新发展体系。张振丰察看建设方案、重点研究领域、海上漂浮式风电产业链构建等情况，希望中心围绕国家重大战略需求，进一步夯实基础底座、突破共性关键、拓展未来场景，加强企业主导的产学研深度融合，助力浙江打造深远海风电母港，以科技创新驱动海洋传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局。

浙江星科控制系统有限公司研发的特种阀门产品应用于航天航空、新能源、生物技术、深海资源开采等领域。张振丰实地察看产品研发、生产布局，勉励企业坚持创新驱动，引育集聚更多人才，持续提升核心竞争力，推动产业链上下游协同创新，以研发提升品质、以创新赢得未来。属地要以“温暖营商”为企业发展和人才集聚创造良好条件。

温州综合保税区是国家级对外开放平台，目前集聚了一批加工、商贸、跨境电商等企业。张振丰察看功能布局、多元业态发展情况，强调要更新理念思路，放大集成效应，围绕产业链鱼骨图开展精准招商，做强保税加工、保税贸易、保税服务、保税业务，集聚链主项目，做好强链补链，赋能现代产业发展，助推新质生产力培育。

温州大型国际集货拼箱基地总用地面积约327.19亩，创新货代、工厂、外贸等差异化集货模式，布局了空重箱转驳中心。张振丰察看近洋航线运营、红海航线拓展、温州港瓯江港区灵昆作业区通用泊位建设等情况，强调要围绕金丽温开放大通道建设，坚持加密航线和模式创新“两手抓”，助推温州都市圈平台共享、物流共通、货源共揽、产业共兴，以“三最”开放环境让更多企业降本增效。

在沿线听取海经区工作情况汇报后，张振丰对前阶段工作成效表示充分肯定，强调要锚定“向海图强主阵地、产业重塑主战场、开放发展桥头堡”定位，以产聚人、以人兴城，以改革思路、一流状态干出新业绩。要聚力产业发展，集聚优质项目，推动科技创新和产业创新深度融合，因地制宜大力发展海洋新质生产力，为广大青年就业创业提供广阔舞台。要聚力内外融通，发挥开放平台优势，带动内外贸一体发展，助力金丽温开放大通道建设。要聚力品质提升，进一步优化环境、完善配套，做到以项目引人、创新聚人、城市留人。

市领导陈应许、陈宽、王振勇、曾瑞华等参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在温州海经区调研海洋经济发展工作

记者 杨世朋

本文转自：温州新闻网 66wz.com