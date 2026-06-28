温州日报 2026-06-28 09:15:00

为期两天的2026年“数据要素×”大赛浙江分赛温州站决赛圆满收官。来自全国各地的146支队伍齐聚一堂，在各自赛道展示项目优势并接受行业专家评审。经激烈角逐，共决出一等奖10名、二等奖22名、三等奖38名

温州网讯 昨天，为期两天的2026年“数据要素×”大赛浙江分赛温州站决赛圆满收官。来自全国各地的146支队伍齐聚一堂，在各自赛道展示项目优势并接受行业专家评审。经激烈角逐，共决出一等奖10名、二等奖22名、三等奖38名。据悉，这批示范性强、带动性高的典型应用场景将代表温州参加浙江分赛，角逐更高荣誉。

本次温州站比赛由省数据局指导，市数据局联合市委网信办、市发改委、市经信局等23家市级部门单位共同主办。自启动报名以来，278支来自全国知名高校、科研院所及重点企业的参赛队伍携创新数据要素应用项目来温参赛，经资格审查、初赛，143支优秀队伍脱颖而出，成功晋级决赛。

围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026）》部署，温州本次设置工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、医疗保障、中医药、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳、人力资源与教育、体育发展、智慧水利等17个行业赛道，数据安全与治理、数据基础设施2个专业赛道，合计19个赛道，覆盖面更广、对重点行业的支持更加精准深入。根据安排，决赛将要素相关、类型相近的19个赛道整合为5类，如智慧治理、智慧水利、应急管理、交通运输被分为一个组别。

“我们的文物智能防护系统通过构建古建筑安防消防环境一体化平台，以AI预警替代人力巡检，24小时守护古建安全……”“AI伴游平台打造的全链路服务生态，推动景区智慧服务覆盖率提升至80%，让游客‘不走回头路’……”活动现场，各支队伍在8分钟概述阶段展现项目亮点，并在随后的3分钟内回复评委提问。

颁奖典礼上，来自浙江安防职业技术学院、浙江省大数据联合计算中心的团队分别以《“AI+电安星”全域安全生产监管新范式》和《可信可控的跨主体多形态大数据联合计算平台》为题作优秀项目路演。来自中科先进技术温州研究院的资深行业专家作为专家代表对本次比赛参赛项目点评。

来 源：温州日报

原标题： 2026年“数据要素×”大赛浙江分赛温州站决赛落幕

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com