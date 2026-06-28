温州日报 2026-06-28 09:18:00

7月1日零时起，全国铁路将启用全新列车运行图。此次调图对温州南站、温州北站列车班次进行优化增补，进一步拓展温州高铁通达范围，强化长三角城际通勤能力，助力市民暑期及日常便捷出行。

温州网讯 昨日，记者从铁路温州南站获悉，7月1日零时起，全国铁路将启用全新列车运行图。此次调图对温州南站、温州北站列车班次进行优化增补，进一步拓展温州高铁通达范围，强化长三角城际通勤能力，助力市民暑期及日常便捷出行。

本次调图，温州南站北站两大站点共计增开3.5对旅客列车，其中温州南站增开1.5对、温州北站增开2对。具体车次为：温州南站新增广州南至义乌G3020/G3019次列车1对、商丘至温州南G3029次列车0.5对；温州北站新增上海虹桥至温州北G7379/G7380次列车1对、上海南至温州南G7525次列车0.5对、厦门北至上海南G3756次列车0.5对。

此次新运行图落地，让温州高铁通达版图再度拓宽，依托武汉至西安高铁西安东至十堰东段新线运力，苍南至西安东G868/G867次列车优化通行线路，自此温州出发可高铁直达湖北十堰、陕西商洛两地，彻底告别以往中转换乘、大巴接驳的繁琐出行方式，极大便利了市民前往鄂陕地区的探亲、旅游及商务出行。

同时，本次调图深度整合长三角路网优势，充分盘活杭长高铁义乌联络线运力，针对性补强温州与上海之间晚间通勤运力。原有温州南至杭州东G7526次列车延伸运行区间，终到站调整为上海虹桥，车次全新运行时刻为温州南20:14发车、23:36抵达上海虹桥；此外新增上海虹桥至温州北G7379次列车，20:26从上海虹桥始发，22:44抵达温州北。晚间高铁班次的优化与增补，有效填补沪温夜间高铁出行空白，全面提升两地晚间通勤能力，更好满足群众跨城通勤、短途出游、夜间商务往返等多元化出行需求。

新的调图落地后，温州片区铁路运力也再创新高。其中，温州南站图定办客旅客列车达142.5对，温州北站图定办客旅客列车达34对，列车开行密度大幅提升，区域铁路通行效能持续增强。

铁路部门提醒广大旅客，新运行图实施后列车开行时刻、线路等信息均有调整。市民可通过铁路12306官方网站、手机客户端、微信公众号等正规渠道，或关注温州火车站现场公告、官方动态，及时查询最新车次与服务资讯，合理规划出行行程，避免耽误出行。

来 源：温州日报

原标题： 7月1日起全国铁路实施新运行图 沪温晚间通勤运力升级

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com