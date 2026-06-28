温州日报 2026-06-28 09:20:01

温州网讯 昨日，“园博链单”平台上线仪式暨首场路演活动在温州园博园“园博发布厅”产业生态融合展示交流会上举行，旨在将园博会这一国家级盛会的“流量”转化为温州产业发展的“留量”。

数字化破题

“园博链单”重构供需新链路

“我有好产品，却找不到对口的采购方”“我有技术难题，不知道谁能解决”……这是许多中小企业在发展中面临的困境。信息不对称、资源对接难，往往让好产品“藏在深闺人未识”。

昨日，园博发布厅“园博链单”平台正式上线，试图为这道难题求解。这是由温州市新闻传媒中心打造的产业商务交流数字化平台，开辟有“园博链单”窗口，以“企业发单、平台配单、成果晒单”为核心模式，全市所有企业均可“下单”说困惑、谈需求——可以是转型升级中的现实困难、产学研转化中的资源渴求，也可以是惠企政策的咨询需要。温州市新闻传媒中心将调动媒体力量及各方社会资源，为企业链接资源、寻找办法，真正实现“新闻助企”。“这就像是给企业配了一个‘资源红娘’。”活动现场，一企业代表如此形容。

该平台兼具“助企”与“传播”双重功能，未来还将推出“链单故事”系列报道、“链主来了”直播、“链单指数”数据新闻等内容产品，为温州迈向“万亿之城”筑牢产业协同的数字底座，也为实体经济发展、消费内需振兴贡献力量。

“包装力量”首秀

智造转型折射产业硬实力

“园博链单”平台上线后，“园博发布厅”首场路演活动（包装产业全产业链专场）随后开展。包装产业是温州“5+5+N”现代产业集群的重要支撑，全市包装行业从业企业近5000家，年工业总产值突破900亿元。此次路演聚焦“当传统工艺邂逅数字灵魂”，6家企业轮番登台，展示从传统制造向智能智造跃迁的变化。

浙江金石包装有限公司聚焦功能性软包装复合材料的研发与应用。这家成立于1983年的企业，四十余年来专注做“一张膜”，产品覆盖食品、医药、个人护理等领域，客户遍布国内外。温州市创意设计有限公司是温州市工业科学研究院下属实体公司，他们讲述了如何用设计为包装产业“增值”。

浙江达盛智能设备有限公司展示的智能锁鲜包装设备，其气调保鲜技术已应用于果蔬、肉类、预制菜等多个领域，为食品保鲜提供了“硬核”方案；浙江码尚科技股份有限公司则现场演绎“一码一芯全域溯源”方案，让小小包装成为数据载体，点亮了智能化转型的新想象。从新材料到新设计，从智能装备到数字溯源，首场路演勾勒出温州包装产业从“做配套”向“做方案”转型的清晰脉络。

携手同频

“园博+”模式凝聚产业向心力

路演结束后，活动还举行了集中颁奖。温州市鞋革行业协会、温州市服装商会、温州市包装联合会、温州市电子信息产业协会、温州市医药行业协会、温州市医疗器械行业协会获颁“园博发布厅”优秀组织奖，70余家参展企业获颁参展证书。正是这些行业协会的穿针引线和企业的积极参与，让“园博发布厅”从构想走向现实。

“园博发布厅这种‘产业+园林交融、科技+人文共舞、路演+展位共创’的模式，为我们构建了高效的展示平台。”康奈集团有限公司党委书记、副总经理蔡发荣介绍，今年4月28日，康奈在园博园瓯越园举办了“绣履生香”瓯绣新品发布会，借助园博平台的流量优势，收获了良好反响。此次参展，康奈带来了AI设计3D打印鞋、与温州博物馆跨界联名的国潮户外鞋等创新产品，展台前体验3D智能脚型测量仪的观众排起了队。对康奈而言，链入“园博发布厅”信息库，不仅是品牌展示的契机，更是深度扎根温州产业生态的战略布局。

来 源：温州日报

原标题： 园博发布厅“园博链单”平台昨上线

记者 欧阳潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com