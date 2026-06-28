“海”味咖啡 何以在洞头遍地“开花”？

潮新闻 2026-06-28 09:35:46

盛夏的洞头，咸润的海风裹挟着热浪，也漫开一缕缕咖啡香。从临海崖壁到蔚蓝海岸，从古朴渔村到滨海码头，近30家咖啡、轻食新业态在洞头蓬勃生长

盛夏的洞头，咸润的海风裹挟着热浪，也漫开一缕缕咖啡香。

从临海崖壁到蔚蓝海岸，从古朴渔村到滨海码头，近30家咖啡、轻食新业态在洞头蓬勃生长。最新加入这片山海文旅版图的，是半屏海岸线上两座“重生”的老油罐。原先的工业遗存摇身一变，以咖啡馆、文创空间和山地公园的崭新身份，重新走进海岛烟火日常。

油罐咖啡、藤壶咖啡、崖顶咖啡、冰厂咖啡……这些独一份的“海”味咖啡，何以在海岛洞头遍地“开花”？

告别同质化 海岛场景撑起咖啡新赛道

在大众认知里，咖啡是商圈、写字楼的标配业态，与传统渔村、滨海小岛似乎天然隔着一层。而在洞头，咖啡业态跳出了标准化的模板，依托独一无二的山海场景，实现一店一景、一店一境，通过差异化突围，与海岛地貌和场地记忆深度绑定，形成了无法复刻的文旅体验。

半屏岛的油罐公园，藏着洞头人半个多世纪的渔家记忆。其前身是1966年建成的老油库，漫长的岁月里，它是当地渔船最靠谱的“海上能量站”。一艘艘渔船起航或归来，都要在这里加满油料，罐体里盛的不仅是燃油，更是几代渔民奔赴山海的希望。2021年老油库正式关停。饱经岁月的罐体布满锈迹，码头渐渐空旷，周边山道荒芜萧条，曾经热闹的工业旧址慢慢淡出了人们的生活。废弃的老油库是拆除重建还是活化利用？洞头区东屏街道携手中国石化温州分公司决定让老建筑焕发新生。

半屏岛油罐公园开业。东屏街道供图

项目秉持“修旧如旧、活化共生”的理念，对两座千吨级立式储油罐进行保护性改造。施工全程保留油罐原始外观和工业标识，仅通过结构加固、表面打磨、开窗改造等精细工艺，留住老油库硬朗的工业轮廓。园区每一处细节都藏着怀旧巧思，山顶闲置多年的消防水池改造成人造瀑布；园区指示牌由废旧管道手工焊接而成；渔宴餐厅稳稳保留着早年的石头基座。

如今，一号罐变身“瀑布咖啡体验馆”，依托罐体弧形结构打造错落观景座位，透过落地窗可俯瞰整片韭菜岙沙滩。贝壳灯、梅花造型柱等本土元素点缀其间，光影与咖香交织，氛围感直接拉满。“30年前我们来春游的老油库，从前给渔船加油，现在给大家的生活‘加快乐’、添香气！”一位洞头居民由衷感慨。

除了油罐咖啡，今年“五一”开业的崖顶咖啡更是精准拿捏海岛场景优势。00后主理人项上宸此前已经在温州市区开了7家咖啡店。选址时他踏遍洞头各个山头，最终落地东岙顶村的制高点。“站在这里，能俯瞰整片东岙沙滩和民宿群，天气好的时候，半屏山奇崖和仙叠岩礁石尽收眼底，山海风景一览无余。”项上宸介绍。凭借独一无二的山海视野，崖顶咖啡开业即爆红，节假日日均营业额数千元，成为海岛新晋流量地标。

崖顶咖啡

与此同时，主打豆花轻甜风格的“浢福主义”落地东屏海岸线，以温润豆饮搭配山海风光，补齐海岛轻咖啡业态短板，丰富了消费场景。开业当天，门店豆花销量突破600碗，温润清甜的豆香，为半屏岛的山海日常增添了满满的治愈暖意。

在洞头，咖啡不再只是饮品，而是与悬崖、海浪、锈迹、夕阳深度绑定的沉浸式文旅场景。它让消费者为“无法复刻的体验”买单，从而支撑起文旅新业态持续生长。

IP破圈 让咖啡装下海岛烟火与文脉

海岛咖啡如果只是“靠海景吃饭”，终有审美疲劳的时候。洞头的智慧在于，依托千百年来的海洋文化，跳出“卖饮品”的单一逻辑，让一杯咖啡成为传播海岛文化的载体。

2024年6月，温州大学文化特派员郑敬玉带领团队入驻东岙顶村，落地打造藤壶文化艺术馆，解锁了海岛文旅的全新打开方式。团队深挖本土特色，把海边随处可见、最具海岛标识的藤壶玩出了新花样。

藤壶古巷

他们将藤壶肉低温烘烤精细研磨后，融入咖啡基底，独创出风味独特的“藤壶海咖”，口感近似海盐拿铁，还带着海鲜独有的鲜甜回甘。除了咖啡，团队深耕藤壶IP，陆续研发出藤壶海鲜粽、藤壶焦岩披萨、藤壶生醉等特色美食，还将废弃藤壶壳与洞头传统海陶工艺结合，烧制出精致的餐具和艺术摆件，让礁石上不起眼的小小贝类，成长为一条完整的海岛特色产品链。

“藤壶是海岛独有的特色，我们把这份山海记忆做成咖啡、美食和文创，让年轻人用新的方式认识小渔村。”藤壶咖啡的00后运营青年高安泽说道。原本不起眼的礁石海产，成了游客触摸海岛生态肌理与渔家生活记忆的切入点，串联起整片海域的人文故事。

藤壶咖啡馆室内

文化的力量，延伸至乡村场景与社群营造。今年6月，“藤壶海咖·一路生花”艺术赋美系列活动火热启幕，为小渔村带来满满活力。依托藤壶IP，当地常态化举办“藤壶海咖·一路生花”艺术赋美系列活动，结合AI数字文创路演、高校文旅论坛、厝边村宴、渔歌民俗展演，将单一的咖啡消费，升级为集文化体验、学术交流、乡村联欢于一体的沉浸式文旅活动，让咖啡空间成为乡村文化聚合阵地。

悬崖咖啡

与此同时，本土青年创客的返乡反哺，让文化更具烟火气。油罐公园的二号油罐改成了公益海岛文创艺术空间，里面整齐陈列着贝雕、海陶、渔民画等传统的洞头非遗手作，墙面挂满老油库的历史照片，静静诉说着这座工业旧址的前世今生，让游客读懂海岛的岁月故事。油罐公园主理人、90后洞头本土青年叶倩影摒弃外来团队“空降设计”，联动本地非遗传承人打造文创产品，邀请渔家厨娘参与食材研发，让老渔民的生活经验、本土传统手艺与青年创意双向融合。

外来青年主理人带着成熟运营思维扎根海岛，本土青年带着乡土情怀深耕创作，借着海岛独有的文化加持，洞头咖啡彻底告别“千店一面”，每一杯海味咖啡、每一处咖啡空间，都藏着独有的海岛故事与渔家文脉。

全链条护航 让上岛青年扎根山海

山海如画，引得青年踏浪追风而来，而让这些创业青年真正留下来的，则是海岛全链条的政策支持和创业生态。

“洞头的山海氛围、度假质感，完全有潜力对标济州岛，打造高品质国际度假海岛。”专业文旅运营品牌“去那海”的负责人李上坛多次感慨。而更让他感动的，是品牌进驻洞头时，当地政府部门的贴心服务。

早在2025年初，洞头村谋划风貌提升改造方案时，就推行“运营前置”的理念，提前考虑“去那海”团队的空间需求，最终呈现出了高颜值的设计师民宿、一人食餐厅，还将闲置空间改造为共享泳池、共享观海平台，提升周边民宿集群的配套。“部门提前考虑我们的运营需求，同时在证照办理、活动宣传等过程中提供一站式的支持。”李上坛告诉记者。这种从“管理”到“服务”的转身，让青年创客能心无旁骛地专注于内容与体验。

李上坛的故事并非孤例。针对青年创业缺场地、缺资金、缺经验、缺资源的痛点，洞头精准发力，以政策为抓手，构建“引流-孵化-扶持-留存”全链条服务体系，用诚意与实干栽桐引凤，让青年敢上岛、能创业、留得住。

七彩洞头村

为留住青年人才，洞头重磅推出“青年上岛计划”，面向18至40岁青年推出七天免费食宿创业体验，盘活村内闲置空间，打造多个“海创空间”。首批上岛青年化身运营主理人，以同龄人的视角，带领更多新来的年轻人认识洞头融入洞头。

人社部门精准赋能，梳理出文旅运营、非遗传播、市集体验等七大创业赛道，为青年精准匹配创业方向，避免盲目跟风、同质化竞争。同时落地全套创业扶持政策，全方位降低海岛创业成本。针对咖啡、文创、特色餐饮等新兴首店业态，更是针对性出台青年返乡创业“新十条”，最高给予20万元专项补助，精准扶持海岛特色新业态发展。

记者 汪子芳 摄

在服务保障层面，属地街道、文旅、政协等多部门联动，提供证照办理、活动策划等一站式服务，打通青年创业堵点难点。同时整合全域文旅资源，将油罐公园、崖顶咖啡、藤壶艺术馆等新兴业态与韭菜岙沙滩、半屏山等传统景点串珠成链，规划特色文旅线路，常态化推出咖啡市集、海边音乐会等主题活动，持续为咖啡业态引流造势。

洞头海岛村咖地图

政策红利持续释放，越来越多年轻人奔赴洞头逐梦扎根，从“上岛青年”成为“守岛创业者”。一年多来，超800名青年留岛创业，2200余名大学生登岛就业，一大批青年创客深耕咖啡、文创、旅拍、特色餐饮等新业态，让沉寂渔村变身青春热土。

“刚开始我们只是点点微光，但越来越多年轻人留下来干起来，洞头的山海夜空，一定会星光璀璨。”从杭州回乡创业的洞头麦麦陈舒雯说道，她的心声也是无数海岛创业者的共同期许。

海风不息，咖啡飘香。如今的百岛洞头，正以一杯杯独具山海特色的咖啡，串联起文旅新业态，更多的年轻人在山海之间扎根生长、逐梦前行。

（图片除署名外，均来自洞头发布）

来 源：潮新闻

原标题： “海”味咖啡 何以在洞头遍地“开花”？

记者 汪子芳 通讯员 谢炳希

本文转自：温州新闻网 66wz.com