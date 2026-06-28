温度新闻客户端 2026-06-28 09:41:33

一站式购齐宠物用品的超市，你逛过吗？

在平阳水头宠物小镇，就有这样一座大型商超——宠物小镇会客厅。从高处看，会客厅的建筑造型像一根巨型“狗骨头”。走进展厅，满墙挂着牵引绳、胸背带，货架上摆满宠物小裙子、小礼服，各式宠物零食密密麻麻，一眼望去，全是“毛孩子”的东西。

这是一家可以带宠物一起逛的超市。看中一件衣服、一包零食，可以让宠物当场试穿、试用，满意后再扫码下单，也可直接快递到家。自2024年正式运营以来，会客厅已聚集87个宠物品牌，其中44个来自平阳本地，覆盖宠物吃、穿、住、行等多个品类。除了猫狗用品，仓鼠、鹦鹉等小宠用品也能在这里买到。

与网购相比，这里的购物体验更为直观。本地品牌“大子宠物服饰”是入驻商家之一。90后创始人马雪芬因自家三只雪纳瑞买不到合身衣服，学服装设计的她干脆自己动手。如今，客户只需提供宠物的年龄和体重，“大子”品牌方就能给出较为精准的尺码推荐。这类定制化服务，是线上购物较难完全替代的。

宠物小镇会客厅主打“线上直播+线下体验”。展厅一楼设有七八个固定直播间，365天全年运营。“我们可以为品牌方提供场地支持和技术赋能，让平阳宠物用品在展厅里完成沉浸式直播。”宠物小镇运营负责人曾尧介绍，目前直播间日销售额稳定在18万元左右，日均发货超12000件。会客厅还会定期举办携宠主题活动，吸引各地宠友前来打卡。

距离会客厅不远处，温州尤特宠物用品有限公司的生产线正在忙碌运转。工作人员正打包宠物汽车坐垫，千余个坐垫整装待发，将通过海运发往西班牙。另一侧的宠物牵引绳生产区，一个个系着红色蝴蝶结的项圈整齐堆放，这是为海外客户准备的限定款。

“每年这个时候都是销售旺季，现在赶出的货，正好赶上欧美圣诞节。”公司负责人王玉油介绍，企业主营宠物胸背带、牵引绳和宠物汽车坐垫，产品主要出口欧美。今年，公司订单已排到8月，预计年产值将超过4500万元，较去年提升20%左右。

产销两旺的场景，预示着平阳宠物产业的欣欣向荣。30年前，平阳人发现皮革加工产生的下脚料可以用来生产狗咬胶，且海外市场需求巨大，宠物产业由此在当地生根。从“一张皮”起步，平阳逐步延伸出宠物粮、零食、箱包、玩具等上千个品类，形成较为完整的产业链。

目前，平阳宠物产业产值已超过50亿元，拥有两家宠物上市企业，先后获得中国宠物用品出口基地、国家外贸转型升级基地、国家级出口宠物食品质量安全示范区等三张“国字号”金名片。当地宠物产品远销60多个国家和地区，其中宠物咬胶出口量占全国六成以上市场份额。从下脚料到全球订单，平阳正逐步成长为宠物产品“世界工厂”。

产业链还在继续延伸。如今在平阳，宠物不只是产业链上的产品，也逐渐成为城市消费和旅游场景的一部分。围绕“吃、住、行、游、购、娱”，平阳一体推进“宠物+制造”“宠物+服务”“宠物+旅游”，连续10年举办宠物主题活动，推出南雁、南麂等携宠旅游精品路线，环岛宠物伴侣活动、萌宠赛事、宠物相亲会、宠物友好酒店和民宿等业态陆续出现，平阳宠物产业从单一制造向消费体验、文旅服务不断拓展。2023年，平阳县被中国小动物保护协会正式授牌，成为‌全国首个“中国宠物友好城市”。

从一块皮革下脚料，到年产值超50亿元的产业链，平阳宠物产业的成长路径，折射出传统制造业转型升级的另一种可能。今年1-5月，平阳宠物用品产业实现规上工业总产值19.46亿元，同比增长7.9%。一个狗咬胶、一根牵引绳、一张汽车坐垫，连接着本地工厂、海外订单和文旅消费，也成为平阳冲刺“千亿县”的发展后劲。

平阳县融媒体中心供图

来 源：温度新闻客户端

原标题： 从下脚料到全球货！宠物产业的平阳路径

记者 金瑞雅 孙慧慧 赵哲璐

本文转自：温州新闻网 66wz.com