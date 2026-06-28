刚刚结束的美加墨世界杯K组第三轮的一场比赛中，刚果（金）队3比1逆转战胜乌兹别克斯坦队，锁定一个32强名额。乌兹别克斯坦队小组垫底出局。

韩国队在12个组的第三排名中跌出前八，无缘本届世界杯32强。

来 源：新华社

原标题： 韩国队世界杯出局

记者：李岩

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