“洛阳发布”微信公众号 2026-06-28 10:04:33

据“洛阳发布”官方公众号27日消息，在位于洛阳的全国唯一一座墓志铭博物馆中，发现了国内第二例狄仁杰存世书法真迹，且很可能是他临终前不久所书，可视为狄公绝笔。

《袁承嘉墓志》被认定为狄公所撰

上文提到的博物馆，名为千唐志斋博物馆，位于洛阳市新安县铁门镇，由辛亥革命元老、著名爱国民主人士张钫先生创建，系全国重点文物保护单位、国家二级博物馆。

此前，业界认为，狄仁杰唯一传世书法是《袁公瑜墓志》。这份墓志于武周久视元年（700年）十月刻石，出土于洛阳北邙山。志文明确记载“河北道安抚大使狄仁杰撰书”，其书风圆腴俊朗、骨力深藏。

此次新发现的狄仁杰书法真迹为《袁承嘉墓志》。袁承嘉正是《袁公瑜墓志》墓主袁公瑜之子。志文显示，该父子二人于公元700年同日迁葬洛阳北邙山。

史书记载，袁公瑜是助武则天独揽朝政的大臣之一，曾逼死李唐重臣长孙无忌。

值得一提的是，袁氏父子迁葬一个多月前，70岁的狄仁杰病故。千唐志斋博物馆副馆长裴志强表示，上述两方墓志应是袁家在狄仁杰去世前即请其完成书写的，迁葬之日晚于狄公辞世并不矛盾。毕竟迁葬乃家族大事，涉及选地、营建、仪程等诸多环节，需提前着手准备，请人书丹更是前置环节。

《袁公瑜墓志》有狄公署名，《袁承嘉墓志》并未署名，何以确认是狄公所著？裴志强推测，当时袁家邀请狄仁杰为袁公瑜书写墓志，一并请他撰书了袁承嘉墓志。至于为何前者署名而后者未署，原因在于袁公瑜年长于狄仁杰，他们同朝为官，均为武则天的支持者；袁承嘉系晚辈，当时仅任主刑法的司法参军事，狄仁杰为其书志时不署姓名，应属正常礼俗。

此外，通过对《袁公瑜墓志》《袁承嘉墓志》的志文内容、文风及书法细节进行系统对比分析，裴志强发现，二者整体风格均呈现出圆腴俊朗、骨力深藏的大唐气象，书写习惯、点画特征、结体用笔极其相似，尤其是“国”“哀”“呼”“之”等字的写法高度一致。

裴志强认为，狄仁杰作为武周重臣，政务繁忙，正史亦无其善书的记载，当时不太可能出现与其书风形神皆似的模仿者。由此可判断，袁氏父子二人的墓志出自同一人之手。

来 源：“洛阳发布”微信公众号

原标题： 狄仁杰绝笔真迹被发现

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