央视新闻客户端 2026-06-28 10:10:25

当地时间27日，委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯通报称，截至目前，委内瑞拉地震死亡人数上升至1430人，另有3238人受伤。此外，已发生432次余震。

委内瑞拉24日连续发生两次7级以上强震，造成大量人员伤亡。委政府宣布多项措施应对强震灾情，国际社会已向委提供震后援助。

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原标题： 委内瑞拉强震遇难人数升至1430人

记者 冯丽

本文转自：温州新闻网 66wz.com