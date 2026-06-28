央视新闻客户端 2026-06-28 10:14:00

记者从国铁上海局了解到，6月27日，我国首条民营控股高铁杭台高铁累计客流突破1亿人次。

杭台高铁是我国首批八个社会资本投资铁路示范项目之一。自2022年1月8日开通运营以来，杭台高铁每日图定跨线列车从初期的17.5对增至目前的35对，实现翻倍增长，节假日客流高峰动态调整，最高开至40.5对。

开通以来，累计开行列车已超43100对，年客流量从2022年的700万人次增至2025年的3500万人次，年均增长率达71%。

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原标题： 我国首条民营控股高铁累计客流突破1亿人次

记者 郑连凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com