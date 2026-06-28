1金1银！温州选手在国际象棋青少年世界杯（U8-12）斩获佳绩
温度新闻客户端 2026-06-28 11:07:54
北京时间6月27日晚，在格鲁吉亚巴统举行的2026年国际象棋青少年世界杯赛（U8-12）中，中国棋手表现亮眼，共摘得3金1银1铜。根据赛制，各组别前三名将晋级世界青少年锦标赛。其中，来自温州的选手金昱忻以9.5分领跑全场，夺得男子8岁组冠军；叶歆禾以8.5分获得女子8岁组亚军。
近年来，金昱忻在各大比赛中崭露头角：2026年3月夺得“李成智杯”全国少年儿童冠军赛男子8岁组冠军；2025年2月获全国国际象棋青少年锦标赛U8男子组比赛第九名，5月获全国青少年传统体育项目比赛国际象棋浙江赛区冠军，7月获东亚青少年锦标赛快棋冠军。
叶歆禾也是个活跃的小棋手，不管是在“诸宸杯”国际象棋公开赛，还是“希望杯”国际象棋比赛也都有她的身影，而且表现出色。此次，她在比赛中与队友孙韫瑾包揽了该组别的冠亚军，展现了较强的竞技实力。
温州“国际象棋之城”的沃土，正滋养又一颗新星蓄力升空。从中国首位国际象棋特级大师叶荣光、世界棋后诸宸，到中国首位世界棋王丁立人，一代代国象精英从这里走向世界。金昱忻、叶歆禾的茁壮成长，正是这片沃土结出的又一枚硕果。
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原标题： 1金1银！温州选手在国际象棋青少年世界杯（U8-12）斩获佳绩
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