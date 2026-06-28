温度新闻客户端 2026-06-28 11:13:00

鹿城区五马历史文化街区公园路“南曲清音”古戏台已启动全年常态化文艺演出志愿者招募。诚邀各界文艺爱好者登台献艺，点亮古戏台夜色，传承市井文脉。

公园路古戏台位于五马历史文化街区公园路口，是温州传统文化表演的重要阵地。此前，该点位已被列为浙江省“文艺赋美”街头演艺精品点位，瓯剧、永昆、越剧、鼓词、皮影戏、民乐等传统特色文化节目曾在此轮番上演。如今，这座古戏台将面向全社会敞开怀抱，让艺术走出剧场、走向街头，为市民和游客打造“没有围墙的剧场”。

招募对象

本次招募不限年龄、不限户籍、不限职业，无论是艺术类培训机构、还是社会文艺团体，抑或社会文艺爱好者，只要你热爱文艺、热心公益、愿意无偿参与街区公益演艺，均可报名！

演出安排

演出地点：

鹿城区五马历史文化街区公园路「南曲清音」古戏台

演出时间：

全年常态化公益展演，每场表演时长约1小时。

遇极端天气、区级重大活动、街区运维等特殊情况，主办方将统一调整档期并提前公示通知。

报名方式

招募模式：

全年长期招募、滚动审核、动态入库、常态化排期。

报名材料：

个人/团队简介、才艺品类、常备节目清单、联系方式、可参演时段，附1-2份节目展演音视频素材。

报名渠道：

线上提交至邮箱1452108826@qq.com，由鹿城区文化馆统一审核。

参演要求

节目内容积极正向、弘扬正能量；形式不限，声乐、器乐、舞蹈、戏曲、曲艺、朗诵、非遗展示等均可；节目编排完整、舞台呈现规范，无抄袭、侵权问题。

志愿者专属激励权益

本次活动为纯公益志愿服务，无劳务报酬，参演个人及团体可享受多重专属文旅激励：

1.文旅福利派送：

可参与景区门票、文创产品、文艺礼包等福利抽取，参演频次越高，获奖概率越高。

2. 官方活动优先权：

优质志愿者优先参与区级文艺培训、研学采风、专场展演，免费享受专业艺术指导。

3. 全媒体宣传赋能：

优秀个人及精品节目择优推送省市区官方文旅平台宣传。

4. 高阶展演推荐：

优质演艺资源纳入区级文旅人才库，优先推荐参与各级赛事、节庆汇演、春晚等重点舞台。

5. 官方荣誉认定：

可开具志愿时长、社会实践证明；年度评优并颁发荣誉证书、牌匾，优质机构及商户可获评区级公益文旅合作单位。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 有才你就来！温州公园路古戏台邀你登台献艺

本文转自：温州新闻网 66wz.com