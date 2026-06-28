极端热浪席卷欧洲，中国空调成“救命稻草”

温度新闻客户端 2026-06-28 13:04:25

有消费者花了两天在全欧盟范围内寻找，“跑了200公里才买到最后一台，价格还涨了100欧元”。不少欧洲网友自发为中国空调发声，称赞其性价比极高，呼吁欧洲多进口！

近期，极端热浪席卷欧洲多国，本周已有数百人因破纪录高温死亡。

热浪之下，中国空调在欧洲各大商场几乎被“一抢而空”。据看看新闻，有消费者花了两天在全欧盟范围内寻找，“跑了200公里才买到最后一台，价格还涨了100欧元”。不少欧洲网友自发为中国空调发声，称赞其性价比极高，呼吁欧洲多进口！

同时，中国制造的手持风扇、制冰机等降温“神器”在跨境电商平台上订单激增，成欧洲抢手货。

极端热浪席卷欧洲

本周已有数百人因破纪录高温死亡

据央视新闻，近期欧洲多国遭遇持续高温天气。法国西部气温已升至43℃，创下法国有记录以来，6月份最高气温；英格兰西南部地区25日气温达到36.7℃，创下了英国6月份最高气温纪录；25日，西班牙国家气象局发布的消息显示，本轮热浪期间，该国伊比利亚半岛地区日均气温已创下有记录以来6月份最高值。

科学家表示，此次热浪是有记录以来最严重、范围最广的一次，欧洲近半数城市正承受前所未有的热应激。据分析，这种极端高温的出现与化石燃料燃烧所驱动的气候危机密切相关。

据参考消息，本周，席卷欧洲的热浪已造成数百人死亡，其中西班牙报告的死亡人数最多。德国也已报告20多起死亡事件，其中许多人是因为到河流、湖泊中躲避高温，而导致的溺水身亡。法国已确认数例包括儿童在内的与高温有关的死亡病例，意大利也报告了多起死亡病例，医院收治的中暑和脱水患者越来越多。

不断攀升的死亡人数重新唤起了人们对欧洲2003年那次灾难性热浪的记忆。据估计，当时的热浪在整个欧洲大陆造成成千上万人死亡，成为欧洲现代史上造成死亡人数最多的自然灾害之一。

目前，英国有超过1000所学校因高温关闭或调整上课安排。伦敦救护车服务接到的危及生命急救电话数量创下近期新高，还有多家医院宣布进入重大事件状态。

据极目新闻，多位在英国留学或工作的华人告诉记者，英国的高温天气给他们的生活带来诸多不便，他们所住的公寓或宿舍没有空调，晚上无法入睡，有留学生半夜到户外纳凉，还有的把风扇放在打开的冰箱门旁边吹。而在超市，不仅冰块卖光了，连冰柜的三明治等速食都卖光了，太热了大家都不想开火做饭。

在法国巴黎留学的中国留学生告诉记者，由于自己的房间朝西南，每天回家“就像在烤箱里一样”，而且入睡也十分困难，夜里经常被热醒，甚至出现心悸的症状。

此外，法国多地接连发生涉及幼儿的悲剧，引发社会高度关注。

6月26日，马赛一家医院表示，一名18个月大的幼儿本周早些时候在急救中死亡，此前他被发现被困在车内并处于严重高热状态，据信其父亲可能将其遗忘在车内。

本周早些时候，巴黎郊区一名3岁男童因误入车辆并触发儿童安全锁被困车内身亡；另一起事件中，两名分别为2岁和4岁的儿童遗体也在住宅停车场内的家庭车辆中被发现。

中国空调热销

据红星新闻，在高温肆虐的背景下，欧洲各地民众及企业正大量抢购便携式及固定式空调设备，这直接催生了亚洲空调制造商的一场销售热潮。据悉，包括韩国三星电子、中国美的以及日本三菱电机在内的制造企业，其降温产品在欧洲的售卖需求均激增。

中国美的在欧洲订单异常火爆，以至于二手市场价格甚至一度高于全新产品售价。德国科技媒体Heise.de称，有人甚至专门开发了一个网站，实时追踪这款空调在德国各大连锁店的库存动态，来帮广大网友“蹲货”。

然而，巨大的购买意愿与欧洲的现实条件之间存在显著落差。根据国际能源署（IEA）的数据，欧洲空调整体拥有率仅约20%。由于许多欧洲城市保留了大量老旧建筑，安装空调往往意味着昂贵且复杂的工程，平均费用可能超过1137美元，这使得许多家庭难以负担。

值得注意的是，极端高温还会影响欧洲的电力供应。

由于高温天气导致用于冷却核反应堆的河水温度过高，瑞士能源企业阿克斯波公司当地时间26日说，位于瑞士北部的贝兹瑙核电站已于当天暂停运行。这座核电站是欧洲现役最老的核电站。核电约占瑞士发电量的三分之一。

阿克斯波公司在其网站上说，阿勒河的水温25日和26日再次达到25摄氏度，无法用于冷却，因此贝兹瑙核电站“已暂时关闭两座反应堆”。公司正持续监测阿勒河水温，“一旦河水温度下降或预测将有足够的冷却条件，即可计划重启反应堆”。重启工作将在相关主管部门批准后进行。

此外，由于天气炎热，法国电力公司于25日临时关闭两座核电站反应堆，以避免向河流排放更多温水。核电站需要从河流抽水冷却反应堆并排出温度较高的水。按照相关规定，核电站在气温过高时将限制排放以保护河流生态。法国电力公司出于同样原因曾在22日临时关闭一座核反应堆，并降低另外两座核反应堆的输出功率。去年，核电占法国总发电量的七成。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 极端热浪席卷欧洲，中国空调成“救命稻草”

本文转自：温州新闻网 66wz.com