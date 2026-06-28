潮新闻 2026-06-28 13:11:28

6月26日晚，2026年浙BA城市预选赛全省揭幕战打响，苍南主场对阵龙港的巅峰对决同步登陆央视直播，掀起全县篮球热潮。

为方便群众在家门口观赛、为家乡球队助威，苍南县南宋镇在科创中心幸福广场设立户外第二观赛点，以赛事搭建邻里交流平台，推动全民健身与乡村文旅深度融合，生动展现文体惠民、全民共享的新风貌。

夜幕降临，幸福广场早已人头攒动、氛围火热。村民纷纷携家人邻里提前到场，高清大屏前座无虚席。现场布置的篮球主题打卡点、宣传展板与助威横幅氛围感十足，孩童踮脚观赛、球迷身着统一服饰挥旗助威，邻里闲谈相聚，烟火气息浓厚。同时，镇村志愿者全程在岗，有序做好场地布置、秩序维护、便民服务等保障工作，为居民和篮球爱好者带来舒适沉浸式的观赛体验。

赛事正式打响后，苍南与龙港两队激烈角逐，抢断、突破、上篮、三分等精彩操作接连上演，全程牵动观众目光。场外群众紧跟赛事节奏热情助威，每当苍南队得分，全场齐声高喊“南哥加油”，欢呼与掌声不绝于耳。街边小吃、奶茶香气四溢，晚风裹挟着阵阵呐喊，篮球热血与乡村烟火相得益彰，点亮热闹鲜活的乡村夜晚。

下一步，南宋镇将借浙BA赛事热度，深耕“体育+文旅”融合，依托广场常态化开展篮球赛、文旅打卡、健身普及活动，以群众体育激活乡村活力、建设和美乡村，打响“古韵南宋”品牌，以文体发展赋能共同富裕示范镇建设。

来 源：潮新闻

原标题： 燃情浙BA！苍南南宋第二观赛点群众齐助威

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com