瓯海新闻网 2026-06-28 13:30:20

6月25日，“一人成军，智创未来”温州市高校AI-OPC创新创业赋能交流会在温州医科大学国际交流中心举行。

6月25日，“一人成军，智创未来”温州市高校AI-OPC创新创业赋能交流会在温州医科大学国际交流中心举行。活动深度探索AI技术与创新创业教育的融合路径，推广OPC创业新范式，为在温高校师生搭建了政策解读、思想碰撞、实战赋能的高质量平台。

OPC(One Person Company)即一人独资创业主体，区别于传统公司重资金、重人员、高门槛的创业模式，OPC具备AI赋能、低门槛、零成本、轻运营等突出优势，契合高校在校生、青年创业者的创业实际，是当下广受青睐的新型轻量化创业路径。

活动先后开展温州医科大学创新创业导师聘书颁发仪式、温州医科大学“瓯海三驱视创”学生团队入驻中国(温州)数安港OPC生态社区授牌仪式，进一步深化校地创业合作，推动优质学生创业项目落地孵化。

“培养AI创新人才需重视个性化培育，同步搭建优质实践教学平台”“做AI-OPC创业不能盲目跟风，要将自身专业特长与人工智能绑定”……圆桌交流会上，厦门大学嘉庚学院副校长谢火木、北京匠成数字科技有限公司董事长葛红艳等专家学者、行业大咖围绕AI-OPC创新创业展开深度研讨。《人工智能与创新创业教育》《AI赋能OPC：解锁创新大赛致胜密码与商业落地之道》等主题分享干货满满；抖音AI创变者黑客松联赛温州站优秀学生代表登台分享经验，为在校青年学子提供AI实战参考。

好政策是创新创业的“及时雨”。本次活动同步开展瓯海区AI-OPC专项政策落地宣讲，打通政策触达青年创业的“最后一公里”，精准扶持高校学子深耕AI-OPC创业赛道，吸引更多青年人才扎根瓯海，依托数字产业沃土实现创新梦想。

今年6月，瓯海启动“星火燎原·智创青春”大学生OPC创业“一校一火种”生态共建行动，加强校地人才产业衔接，助力大学生创业筑梦。搭建起“1+3+N”OPC创业生态社区，集聚优质OPC项目超260个；出台“大学生OPC星火引育行动”10条扶持举措，对在校大学生注册OPC一人公司免收全流程行政费用，助力创业实现零启动资金落地，同步推出在校生专属监管模式与专项创业补贴；在数安港OPC社区开辟大学生创业政务绿色通道，常态化举办创业沙龙、政企对接、项目路演等活动，每年开展“OPC创业先锋”评选，全方位培育青年创业活力。

来 源：瓯海新闻网

原标题： 一人成军玩转AI创业，温州高校OPC交流会在瓯举行

记者 罗琛琛 黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com