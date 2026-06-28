温州发布 2026-06-28 13:37:05

夏风如约，蝉鸣启程

又是一年毕业季

这两天

五马历史文化街区

城市大屏上播放的毕业祝福

是否有让你驻足留意

当年

你选择来到温州

用这些年的青春时光

体验着这里

山海相映的壮阔

千年文脉的温柔

青春肆意的欢乐

毕业之际

你会不会也由衷感慨

“温州，你真的把我养得很好！”

在温州，食有所乐

在温州读大学，

最幸福的事莫过于：

不用花大钱，

就能吃遍地道瓯越风味！

位于茶山大学城的南柳小吃街

可以说是温州高校学子的

“第二食堂”

人均几十元的价格

就能让你吃饱喝爽

南柳小吃街

而放眼整个温州

这座集山珍海味之大成的美食之都

数不尽的海鲜特产

活蹦乱跳的虾蛄、蝤蛑、小黄鱼等

数不尽的名小吃

糯米饭、麦饼、松糕等

样样挑动味蕾

从街头小吃到山珍海味

温州地道的美食

尝过一次还会有无数次

在温州，玩有所趣

温州是山水诗发源地

这里的醉人风光

也许你花上4年时光

也未必能全部打卡完

雁荡山

楠溪江 粥粥 摄

飞云湖

百丈漈

泰顺廊桥 季海波 摄

168黄金海岸线

洞头风景名胜区

炎亭金沙滩

江心屿 严艳影 摄

除了诗画山水

温州这座古老的城市

如今正焕发出全新的生机

各种新生业态点缀着瓯越大地

总有一种玩乐方式适合你

梧田老街

塘河夜画

在温州园博园

尽览世界园林之精华

在朔门古港考古遗址公园

感受“海丝”繁华

在温州动物园

遇见“国宝”大熊猫

在温州乐园

与同学尽情释放青春激情

……

温州园博园 朱永春 摄

温州朔门古港考古遗址公园

温州动物园大熊猫“宝弟”“宝妹”

温州乐园 陈明铭 摄

这里还有各种丰富的演出

不管是古典的戏曲、音乐会

还是时尚的演唱会、脱口秀

都能让年轻人在演出中

感受古今辉映之美

九山书会

周杰伦温州演唱会现场

2024温州首届喜剧时尚节

大麓青年音乐节温州站

在温州，学有所成

作为一片创业创新的热土

温州还为广大青年学子

提供了放飞逐梦的广阔平台

推出“学子云”应用

为大学生提供实习实践、

就业指导、政策咨询等服务

“学子云”应用平台

大孵化器“梦工厂”

青年社区、青年商圈

还有各类暖心又给力的人才政策

给了广大青年学子

施展才华的广阔空间

和留下来的底气

眼下

温州联动建设青年发展型

人才友好型、职业友好型城市

持续打响“来温州·创未来”品牌

让青春理想与城市发展

双向奔赴、同频共振

温州把一届又一届的年轻人

“养得很好”

而这些年轻人

也用青春和热爱

把温州养成了一座

更年轻、更有活力的城市

期待你在温州扎根

和这座城市共同成长、共创未来

来 源：温州发布

原标题： 年轻人，温州喊你留下来！

本文转自：温州新闻网 66wz.com