正在阅读：3城与岛，鹿城胜！

城与岛，鹿城胜！

温州新闻网 2026-06-28 21:20:00

　　温州网讯（记者 温婉）一条瓯江串联斗城烟火与百岛碧波。2026浙BA温州预选赛激战正酣。6月28日晚间，洞头队主场迎战鹿城队。

　　现场观众助威呐喊声浪不断，双方球员全力以赴、奋力拼搏，尽显竞技风采。值得一提的是，去年“龙队”杨希龙身披洞头战袍，今年他转至鹿城队。终场哨响，客场作战的鹿城队以69：46力克洞头队，拿下本场城与岛之战。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11