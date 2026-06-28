温州网讯（记者 温婉）一条瓯江串联斗城烟火与百岛碧波。2026浙BA温州预选赛激战正酣。6月28日晚间，洞头队主场迎战鹿城队。

现场观众助威呐喊声浪不断，双方球员全力以赴、奋力拼搏，尽显竞技风采。值得一提的是，去年“龙队”杨希龙身披洞头战袍，今年他转至鹿城队。终场哨响，客场作战的鹿城队以69：46力克洞头队，拿下本场城与岛之战。

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