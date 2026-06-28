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众志成城，乐清队赢了

温州新闻网 2026-06-28 21:29:16

　　温州网讯（记者 温婉） 6月28日晚，2026浙BA温州预选赛激战正酣，赛事移师乐清市体育中心体育馆，东道主乐清队主场对阵龙湾队。

　　赛场之上双方开局便展开激烈攻防拉锯，传球抢断、快攻反击、内线强攻轮番上演，全场比拼结束，比分锁定96：77，乐清队依靠团队稳定发挥斩获主场胜利。

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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