亮实绩 抓落实 促共富——2026年第一次市直部门比看活动侧记

温州日报 2026-06-29 08:19:45

如何继“开门红”后，更好加压奋战三季度、奋力冲刺“全年红”？答案就蕴含在这场聚焦新质生产力培育与营商环境优化的“阅卷”之中。

温州网讯 仲夏时节，万物繁茂。日前，2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”市直部门比看活动在市人民大会堂举行。

如何继“开门红”后，更好加压奋战三季度、奋力冲刺“全年红”？答案就蕴含在这场聚焦新质生产力培育与营商环境优化的“阅卷”之中。

双轨竞速启新程

今年1月3日，温州第五次将“新年第一会”——市委经济工作会议暨创新温州建设推进大会的主题，锁定在了人才与科技创新，提出要扛起“经济大市挑大梁”担当，努力实现“在温州看见创新中国”。次月，市委部署提出要打造一流创新生态和营商环境，以项目之“进”稳经济、惠民生、促发展。

如今，各部门对“创新温州”与“温暖营商”部署的要务落实得怎么样？对下一个阶段的工作，有哪些优化提升的谋划与办法？

现场，市发展改革委、市经信局、市教育局、市科技局、市司法局、市人力社保局、市生态环境局、市市场监管局、市数据局（市人工智能局）、市投资促进局、市政务服务局、中国人民银行温州市分行立足本职更放眼全局，围绕“创新温州+温暖营商”双主题，把工作放到全国、全省坐标系中拉高标杆找差距。

党委政府部门、社会团体、国有企业等市直有关单位参加活动，并开展现场测评。

创新营商亮实绩

今年年初《国家创新型城市创新能力评价报告2025》显示，温州位列全国103城第31位、全省第三。在这场创新与营商的双轨竞速中，市直部门以硬核数据勾勒发展轨迹。

市科技局首先上台点燃科创引擎：“目前我市有85家高能级平台联动‘一港五谷’‘20’孵化器，月均新增入孵企业超400家、双创人才超3500人，首批18家概念验证中心落户于此……”

市经信局自信展示工业根基：1-5月规上工业增加值增速11.2%全省夺魁，制造业投资占比首超全省均值， “工业上楼”推动老旧厂区容积率翻倍，百亿产值工业重镇增至25个。

在抢占未来赛道上，市数据局（市人工智能局）介绍，“一港两谷五平台”现集聚513家AI企业，796名“AI翻译官”挖掘需求303项，首创数据要素“四证联办”模式获中央部委专题推介。

此外，市教育局完善高校办学联审、职校发展调优机制，专业对接支柱产业率90%，率全省之先实现县域产业学院全覆盖，“小飞鸥”入学便利化体系三年服务17.5万随迁子女入学。市投资促进局战略性新兴产业引资占比达60%，签约华峰新材料等重大产业项目164个，高技术外资占比78.1%全省第二。市人力社保局在全省首创地市级OPC扶持政策，建成89家创业孵化基地等创业平台；打造“AI翻译官”队伍改革亮点，技术技能人才新增4.5万人。

营商生态氛围同样浓厚。市发展改革委获批“两重”、中央预算内、专项债等国家资金额度超360亿元均居全省前三，民间投资占比逆势提升3.1%；“暗标盲评”2.0模式全省推广。

市司法局推出营商环境提升25项攻坚举措，发布全国首个“人工智能OPC合规指引”，“三预”监管推动涉企检查量、罚没额降35.94%、20.24%。

市市场监管局创新监管服务推动涉企检查下降59%，“OPC创业”实现工位号登记、企业数增长47%；全国首创数据产权“三证一合规” 协同办理。

为进一步服务效能突破升级，市政务服务局促成44个国家“一件事”重点事项落地运行，1-5月办件量全省第二。人行温州分行科技型企业贷款增速21.4%全省第二；跨境人民币结算增速39.6%全省第一。市生态环境局推动重大项目环评“直通车”保障28个千项万亿项目用时减半；非现场执法试点推进涉企检查降69.7%；争取生态资金2.6亿元全省第一。

百尺竿头再攀高

直面问题，方能攻坚突破。在创新能级跃升方面，个别领域尚存瓶颈，如企业创新能力及平台市场化改革深度仍有提升空间；在营商环境优化方面，政务服务数智化转型需加快步伐，部分“AI+政务服务”项目尚未真正落地；为企服务多元化供给的深度和广度亦需拓展等。

谋定后动，举措铿锵。市科技局立下“军令状”：大孵化集群月均新增企业冲刺600家，力争“一港五谷”全部创成部级孵化器、“20”孵化器全部创成省级孵化器；市经信局瞄准“全年制造业投资增20%”，推广“两限一摇”供地模式，剑指1.5万亩工业用地保障。

市数据局（市人工智能局）将出台人工智能产业高质量发展实施方案，加速万卡算力集群、数采中心、“人工智能+”中试基地等项目落地，争创“AI示范应用第一城”；市政务服务局承诺7月底前贯通省交易平台“一张网”，以全年上线22项特色“一件事”再造服务流程。

创新雨林的繁茂，在于每一滴政策活水的精准浇灌；营商沃土的深耕，在于每一处堵点的破除。各地各部门正加速将“施工图”转化为发展“实景画”，以创新为笔、以温暖为墨，共同绘制瓯越大地的共富长卷。

来 源：温州日报

原标题： 亮实绩 抓落实 促共富——2026年第一次市直部门比看活动侧记

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com