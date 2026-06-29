温州日报 2026-06-29 08:19:36

回望“十四五”，温州能源结构优化成绩亮眼，已从昔日的能源输入市，华丽转身为能源输出市，绿色底色愈发浓厚。

温州网讯 企业换装节能灯具，单盏灯一年可节约电费六百多元；通过节能管理，温大“抠”出百万元电费……日前，在2026年温州市节能宣传月暨能源绿色低碳转型和应用推介会上，一个个节能低碳的应用场景和落地案例直击与会者眼球。节能降碳，正从一份份纸上方案，加速走向现实的生产与生活。

本次节能宣传月以“节能新起点、低碳向未来”为主题，严格对标国家和省节能宣传工作部署，紧扣“十五五”节能降耗总体安排，旨在持续增强全社会节能降碳意识，普及推广先进技术与绿色产品，畅通供需对接渠道，培育绿色生产生活方式，营造全民节能、全域降碳的浓厚氛围。全市160余家重点用能企业及节能产品单位齐聚一堂，共话绿色转型。

公共机构率先垂范。温州大学作为典型代表，现场分享了省下百万元电费的诀窍：学校出台《水电管理暂行办法》，整改节能问题30余项，更自发成立节能低碳公益组织，师生们日常穿梭于教室、实验室，随手关灯、关空调、关风扇，去年仅水电费就节约了200多万元。看似细微的举动，积少成多便成了可观的大账。

推介会为节能技术供需双方构建了高效的对接平台。作为获评“绿色工厂”的先行企业，明泰控股分享了其将节能降碳贯穿全链条的实践经验：热处理产线玩起了“余热魔术”——年省电8万度；厂房屋顶分布式光伏电站实现“自发自用”，每年可提供900万度绿色电力；部署40余套有源滤波装置进行谐波治理，年节电136万度、减少碳排放167.5吨标准煤，切实达成降本与减碳的双重效益。该企业更将产品“轻量化、低碳化”确立为产品核心战略，在减轻零件重量的同时，助力下游整车行业实现碳减排，实现一举多得。

记者了解到，屋顶光伏发电、光储直柔技术、工业热泵清洁替代、高效节能变压器、保温材料、压缩机等绿色应用场景，正从试点示范走向全市普及。越来越多的温州制造企业通过技术改造、设备更新、能效提升，持续夯实绿色低碳根基，推动产业结构优化和绿色低碳能级节节攀升。

“节能降碳不是‘选择题’，而是‘必答题’！”市发改委相关负责人掷地有声，并在现场作政策专题宣讲，指导企业精准用策、充分享策。据介绍，国家及省里拿出了实打实的“真金白银”：中央和省级财政按投资额20%等比例补助节能降碳改造与设备更新；税收方面给予设备投资额10%抵免及合同能源管理“三免三减半”优惠；用能指标与能效挂钩，积极保障优质项目能耗需求；配套绿色信贷等金融工具。资金、税收、用能、金融全方位激励齐发力，让政策红利真正触达企业。

回望“十四五”，温州能源结构优化成绩亮眼，已从昔日的能源输入市，华丽转身为能源输出市，绿色底色愈发浓厚。截至2025年底，可再生能源总装机达793万千瓦，可再生能源发电量达131亿度，约为2020年的3.5倍。待2026年核电投运后，非化石能源总装机将首次超越火电。2025年全市总发电量717亿度，全社会总用电量674亿度（发电量超出43亿度）。

来 源：温州日报

原标题： 师生“抠”出百万电费 厂线玩起“余热魔术”

温州能源结构优化成绩亮眼

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com