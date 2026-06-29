7月1日实行新列车运行图 温州片区铁路运力创新高
温州网讯 记者从铁路温州南站获悉，7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。
此次调图，温州南站增开1.5对、温州北站增开2对。这将进一步拓展温州高铁通达范围，强化长三角城际通勤能力，助力市民暑期及日常便捷出行。
具体开行情况如下：
（一）温州南站增开1.5对
广州南—义乌G3020/G3019次1对；
商丘—温州南G3029次0.5对。
（二）温州北站增开2对
上海虹桥—温州北G7379/G7380次1对；
上海南—温州南G7525次0.5对；
厦门北—上海南G3756次0.5对。
调图后，温州南站开行图定办客旅客列车142.5对，温州北站开行图定办客旅客列车34对，温州片区铁路运力将创历史新高。
新图实施后亮点：
运用武汉至西安高铁西安东至十堰东段新线能力，苍南—西安东G868/G867次列车优化通行线路。温州南出发前往湖北十堰、陕西商洛的旅客可实现高铁直达，免去中转换乘、大巴接驳带来的不便。
新图整合长三角优势资源，进一步利用杭长高铁义乌联络线能力，增强温州南（北）与上海虹桥间晚通勤能力，具体为：原温州南—杭州东G7526次延伸至上海虹桥（温州南20:14开、上海虹桥23:36到），新增上海虹桥—温州北G7379次列车（上海虹桥20:26开，温州北22:44到）。这将更好满足群众跨城通勤、短途出游、夜间商务往返等多元化出行需求。
铁路部门提醒，新图中旅客列车开行信息和服务资讯，旅客可通过铁路12306网站、客户端、微信等渠道查询，或关注火车站发布的动态信息及公告，以便合理安排行程。
来 源：温州都市报
记者 蒋文泽
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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