潮新闻 2026-06-29 08:32:01

这座承载着城市记忆的文化地标，不仅以“混搭”的艺术形式惊艳亮相，更通过打破舞台边界、创新互动模式，让每一位市民与游客都成为舞台的主角。

演出现场 受访者 供图

夜幕鎏金，古戏流光。连日来，历经系统性改造提升的温州市鹿城区五马历史文化街区公园路“南曲清音”古戏台，连续推出多场别开生面的“文艺赋美·斗城T-SHOW”跨界演出。这座承载着城市记忆的文化地标，不仅以“混搭”的艺术形式惊艳亮相，更通过打破舞台边界、创新互动模式，让每一位市民与游客都成为舞台的主角，点燃了全民参与的热情，为千年斗城的文旅发展注入了新动能。

物理与心理的双重“破界”，让参与者成为舞台一部分

演出现场，互动环节成为最大亮点。当武旦演员踏着流行节拍舞动长枪后，演员直接将花枪递到台下观众手中，邀请大家上台体验；当《小城故事》响起，经营馄饨铺的摊主与“谢灵运”跨越时空同框，更有特色街舞同台炫技；民乐合奏《兰亭序》与《护花使者》无缝衔接，乐手们甚至邀请观众上台拨琴弦、吹笛子。首位登台体验的游客廖亚娣难掩兴奋：“我原本是戏曲‘门外汉’，今天竟也能挥动长枪，这种零距离的体验实在难得。”从“站着看”到“上台演”，古戏台往前延伸的不仅是10米的T台，更是文艺与百姓之间的心理距离。

作为浙江省“文艺赋美”精品点位，本次改造在完整保留古戏台飞檐斗拱、古韵古貌的传统建筑肌理基础上，创新增设T型延展台面，让舞台纵深贴近观众席，从物理空间上彻底打通观演边界。鹿城区文化馆馆长吴怡指出，这一“破界”设计，既保留了瓯剧、永昆、鼓词、皮影戏等传统戏曲展演功能，又兼容时装秀、情景剧、潮流演艺、街头共创等多元现代文艺形式，让百年古戏台跳出传统演艺局限，既能承载经典文脉传承，又能适配当代大众文艺审美

“以往下乡演出，观众总觉得隔着距离；今晚大家亲手触摸道具、登台体验，参与热情远超以往。”“文艺赋美”志愿者宋丹丹的感慨，道出了这场演出的核心突破。为了让艺术真正走到群众身边，改造后的古戏台在保留传统飞檐斗拱风貌的基础上，创新增设了向观众席纵深延展的T型台面。这一物理空间的革新，彻底消弭了传统舞台与观众席的界限。

演出打破舞台边界 共享联盟·鹿城 张嘉豪 章温曦 摄

“全民可登台”机制，激发全社会参与热度

街头演艺的热度，为城市文化增添了全新光彩。为了让“音乐之声”辐射更广，鹿城区文化馆计划将古戏台打造为“全民可登台”的公共文化空间。该点位面向艺培机构、社会团体、商户、学校等社会各界免费开放，有意登台者可通过“浙里文化圈”平台“文艺赋美”专栏预约，经审核通过后即可一展才艺。目前集中演出时间为每周周五、周六、周日晚，未来将情况增加演出时间。

为持续激发全民参与热度，鹿城区已正式启动全年常态化文艺演出志愿者招募。吴怡告诉记者，招募不限年龄、户籍与职业，声乐、器乐、舞蹈、戏曲、非遗展示等形式均可。作为纯公益志愿服务，参演者虽无劳务报酬，但可享受多重专属文旅激励：包括景区门票与文创产品抽取、官方文艺培训与研学采风优先权、全媒体平台宣传赋能，以及纳入区级文旅人才库参与高阶展演推荐等。

这种“以艺聚力、以文惠民”的模式，让普通百姓从文化看客转变为文化主角，激发了全社会的参与热情。

现场互动频频 共享联盟·鹿城 张嘉豪 章温曦 摄

艺术融入肌理，为街区文旅发展全面赋能

不局限于公园路古戏台的改变，眼下，一场场融合传统与流行的艺术活动，正逐步成为流动于街巷间的公共艺术风景线。近年来，鹿城区持续深化“文艺赋美”工程，已打造印象城商圈下沉广场、小坝坊·慢生活音乐文化街区等多个特色点位，并入选省级文艺赋美精品点位名单。

吸引不同年龄段观众围观 共享联盟·鹿城 张嘉豪 章温曦 摄

与此同时，在保留本土特色的基础上，背街小巷中的传统院落被植入茶饮、文创、小剧场等多元业态。如今，鹿城不仅拥有大量小剧场和众多非遗体验项目，更形成了全区联动、全民参与的生动格局。通过将文化场景深度嵌入街区肌理，鹿城成功实现了文旅“流量”向城市“留量”的转变。鹿城区委宣传部相关负责人表示，下一步将持续推动点位迭代升级，引入沉浸式戏剧、街头艺术共创等全新业态，让艺术真正走出围墙，融入城市发展肌理，把千年古城的文化底蕴转化为长久惠民的民生红利与城市美誉度的持久增量。

来 源：潮新闻

原标题： 古戏台“破界”重启，鹿城以全民互动解锁老城文旅新密码

记者 戚祥浩 共享联盟·鹿城 章温曦 张嘉豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com