今明仍有强降雨 后半周高温“接棒”
温州日报 2026-06-29 08:38:56
市气象台昨发布一周天气预测显示，今明两日，我市仍有较明显降雨过程，部分地区可能再次遭遇短时暴雨。
温州网讯 市气象台昨发布一周天气预测显示，今明两日，我市仍有较明显降雨过程，部分地区可能再次遭遇短时暴雨。而自7月2日起，天气格局将发生重大转折——高温晴热将迅速“接棒”，最高气温直冲35℃。
据最新气象资料分析，受副热带高压北抬影响，本周我市天气呈现“先雨后晴、气温飙升”的特点。今天阴转阵雨或雷雨，部分中到大雨，局部暴雨，气温24℃—30℃；明天多云到阴，午后转阵雨或雷雨，气温25℃—32℃。气象专家特别提醒，有雷雨地区局部可伴有短时暴雨，需重点防范城市积涝、小流域山洪和地质灾害等次生灾害。
事实上，上周的暴雨令人印象深刻——6月23日至25日，我市出现暴雨到大暴雨过程，全市面雨量达69.4毫米，其中文成、鹿城、泰顺降雨最为集中。泰顺县三魁山水站点累计雨量达197.5毫米，当地还出现了10级雷暴大风。
从7月1日开始，天气将明显好转，以阴到多云为主，午后局部偶有阵雨或雷雨。届时气温也将“火力全开”——7月2日至4日最高气温将攀升至35℃左右，闷热感十足。这也意味着，我市即将从“雨雨雨”模式无缝切换到“高温烧烤”模式，市民需做好防暑降温准备。
来 源：温州日报
原标题： 今明仍有强降雨 后半周高温“接棒”
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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