温州日报 2026-06-29 08:51:09

《2026年中国低压电器市场白皮书》告显示，2025年度，温州低压电器产业在国内外市场均跑出了“加速度”。

温州网讯 由中国电器工业协会指导、工业研究与咨询机构格物致胜编制的《2026年中国低压电器市场白皮书》近日发布。这份最新的行业分析报告显示，2025年度，温州低压电器产业在国内外市场均跑出了“加速度”。

《白皮书》显示，2025年，国内低压电器市场规模达到1099亿元，同比增长3.1%，进入低速但稳健的复苏通道。智能化、绿色化、AI融合构成了产业发展的核心驱动力。新能源与AIDC数据中心高速释放对冲了地产需求下滑，带动行业结构性向好。低压电器行业产品技术迭代明确方向，围绕AI集成、固态器件升级、高压直流普及、绿色低碳四大主线迭代升级。

从行业企业看，温州电气企业覆盖了低压电器市场的全部梯队。塔尖位置，正泰与施耐德并列为百亿级企业；在其之下，德力西与ABB公司并列为50亿元-100亿元企业；20亿元-50亿元企业代表有天正；10亿元-20亿元级企业代表有人民电器……可以说，在中国低压电器市场中，温州企业真正挑起了“大梁”。

具体到市场表现，《白皮书》根据企业在工业项目、工业OEM、建筑领域、能源电力、基础设施以及个人用户这六个主要细分市场的占有率对其评定星级，企业进入细分市场前5名则可以获得一星。2025年度，正泰在6个领域都进入了前五，且在工业OEM、建筑、个人用户三个细分市场连续多年排名第一，为6星企业；德力西在5个领域位列前五，为5星企业；天正电气持续发力建筑与新能源市场，去年成功从2星跃升到了3星企业。

2025年，我国低压电器产品出口额为122.7亿元，其中正泰与德力西两家企业分别贡献了38.2亿元与11亿元，两家企业的出口额占行业出口40.1%；虽然还是“断崖式”领先，但占比较前一年降低了十多个百分点——越来越多的企业正涌入出海的赛道中。记者发现，2025年出口额度在2亿元-10亿元区间的低压电器企业已达到了12家，而在这其中，温州本土的电气企业就占7家之多。在其之下，温州企业更是数不胜数。

《白皮书》认为，在当前的低压电器出海征程中，正泰与德力西属于品牌出海；其他企业则依然主要以贸易出口为主。在路径上，电气企业出海最初是以贸易商的形式通过中间商去覆盖周边国家，首选“一带一路”国家，以东南亚和非洲为主。而近几年则开始往中东、南美、俄罗斯等更多区域发展。

正泰与德力西的出海模式被《白皮书》重点讨论，前者是抓住电网升级改造、数字基础建设、绿色经济以及高附加值工业发展等机会，纵深推进“全球区域本土化”战略，巩固欧洲核心市场，全力拓展亚太、西亚非区域市场，培育发展北美、拉美等区域市场。而后者则主要依托合资背景和性价比优势，以多品牌模式在新兴市场保持高速增长。目前德力西已成立海外重点国家研发团队，针对欧洲、南美等市场开发定制化产品；工业自动化产品也远销70多个国家和地区，正从民用配电向工业场景延伸。

白皮书指出，2025年度全球低压电器市场规模达到了4605亿元，同比增长7.5%，北美、欧洲、东南亚等区域复苏明显。新能源、智能电网、AIDC数据中心等新兴场景需求占比持续提升，成为市场增长的主要贡献者。全球低压电器市场进入“区域复苏+新兴场景驱动”的新一轮增长周期，预计2025-2030年复合增速将维持在8.5%。

来 源：温州日报

原标题： 《2024年中国电器行业系列白皮书》发布 温州电气挑起“大梁”

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com