学习强国温州学习平台 2026-06-29 08:59:08

2025年2月12日，刚跟妻子领完结婚证，林忠达便坐上了南下的车。讲台之上，林忠达想带给孩子们的，不止于书本知识。他希望大山里的孩子，既能学好文化，也能明事理、立大志。

近日，温州机场边检站收到一封来自广西三江侗族自治县洋溪乡人民政府的感谢信。信中提到的民警林忠达，是温州机场边检站派往当地支教的青年党员。

2025年2月12日，刚跟妻子领完结婚证，林忠达便坐上了南下的车。林忠达的妻子也是小学教师，她懂得这一趟的意义，只说了一句：“放心去吧，家里有我。”

2月14日，细雨淅淅沥沥，林忠达正式扎根在这座海拔千米的山村小学。群山环抱着校园，像是将一方小小天地温柔拥入怀中。从山上开车下去，要在弯弯绕绕的山路上颠簸四十分钟。宿舍常年被湿气包裹，被褥摸上去永远潮乎乎；夏天蛇虫多，偶尔有蛇溜进房间。日子久了，林忠达竟也慢慢与这片山野相处出了默契，甚至能凭着虫鸣和风声，预判山间的阴晴。

学校教师紧缺，林忠达一人扛起两个班的数学和英语，还兼了好几门副科，深夜备课成了常态。千里之外的妻子成了他的“教研伙伴”，隔着屏幕陪他打磨教案、设计课堂，琢磨怎么让这些山里娃对学习产生兴趣。林忠达把采茶、喂鸡这些孩子们日常接触的农活编进数学题里，把枯燥的英语单词藏进小游戏里。用心浇灌，终有回响。一个学期下来，孩子们的成绩一点点往上走，课堂上举手的身影越来越多，课后追着他问问题的小脑袋也围了一圈又一圈。

讲台之上，林忠达想带给孩子们的，不止于书本知识。他希望大山里的孩子，既能学好文化，也能明事理、立大志。

每周一清晨，简陋的操场上，朴素却庄重的升旗仪式准时开始。没有旗杆，孩子们便合力竖起一根磨得发亮的竹竿；没有伴奏，全校师生便齐声唱响国歌。清亮的童声在群山间回荡，孩子们挺直小小的身板，仰头凝望缓缓升起的国旗，眼里亮晶晶的。

课余时间，林忠达常常去家访。放学后，陪着孩子们走那条长长的山路回家。有一次，得知一个孩子过生日，林忠达走了两个小时山路，提着一个蛋糕出现在他家门口。那孩子愣了好久，瞪大眼睛看着他，许久才笑起来，眉眼弯弯，眼里闪着泪光。山里天黑得早，那晚的星星却格外亮。

长久住在潮湿的环境里，加上饮食简单、营养跟不上，林忠达的身体亮起了红灯：关节时常酸痛，体力大不如前，免疫力持续下降，医生再三叮嘱必须好好休养。按照原计划，林忠达本应在2026年2月踏上归途，可他心底却万般不舍，始终没有向上级提出返程申请。新学期开学那天，林忠达又出现在讲台前。

一年半的朝夕相伴，林忠达和孩子们彼此陪伴，双向滋养。支教期间，林忠达先后获2025年度洋溪乡优秀支教民警、2024-2026学年度秋季学期期末教学工作检测优秀奖，以及2024-2025学年度春季学期期末教学工作检测优秀奖等荣誉。

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原标题： 支教民警林忠达：刚领完结婚证，他便去了广西深山

作者： 蔡晨翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com