新华网 2026-06-29 11:19:56

针对近期频发的鲨鱼袭人事件，澳大利亚新南威尔士州政府28日宣布，7月1日起将对该州约70处海滩加强无人机监测。

针对近期频发的鲨鱼袭人事件，澳大利亚新南威尔士州政府28日宣布，7月1日起将对该州约70处海滩加强无人机监测。

据彭博社28日报道，新南威尔士州政府发表声明说，未来两年将为防范鲨鱼袭人投入1.2亿澳元（约合8300万美元），其中3400万澳元（2300万美元）用于无人机监测。

这是2022年2月17日在澳大利亚悉尼邦迪海滩拍摄的防鲨提示。新华社记者白雪飞摄

新南威尔士州政府说，无人机监测范围将覆盖悉尼的38处海滩，该州其余海滩也将同步增设巡查力量。届时，无人机将在每天凌晨至傍晚开展不间断监测。另外，今夏还将试用至少两套全新人工智能系统，以提升无人机识别鲨鱼的精准度。

新南威尔士州州长克里斯·明斯28日接受澳大利亚天空新闻台采访时说，相关防范举措旨在降低海域安全风险，让民众能放心在海滩游玩。

本月6日，西澳大利亚州附近海域发生一起鲨鱼袭人事件，一名35岁男子伤重身亡，这是澳大利亚三周内发生的第三起鲨鱼袭人致死事件。根据澳大利亚鲨鱼袭人事件数据库，自1791年以来，该国已发生近1300起鲨鱼袭人事件，其中超过260起致人死亡。

今年1月，澳大利亚三天内接连发生4起鲨鱼袭人事件，其中三起发生在悉尼附近海域。

来 源：新华网

原标题： 鲨鱼袭人事件频发 澳大利亚将加强无人机监测

记者 王奕昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com