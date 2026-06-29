新华网 2026-06-29 11:21:07

欧洲近日热浪滚滚，位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部日前被曝“分楼层开空调”，只为欧盟委员会主席冯德莱恩等高层提供凉爽办公环境，此举引发争议。

欧洲近日热浪滚滚，位于比利时布鲁塞尔的欧盟委员会总部日前被曝“分楼层开空调”，只为欧盟委员会主席冯德莱恩等高层提供凉爽办公环境，此举引发争议。

多家欧洲媒体27日报道，欧盟委员会总部贝雷蒙大楼共13层，冯德莱恩、26名欧盟委员以及约3000名工作人员在此办公。冯德莱恩在13层办公，多数欧盟委员和高级官员的办公室在8层及以上，1层至7层为其他工作人员办公区。

6月26日，在比利时布鲁塞尔欧盟总部外，温度计显示温度超过37摄氏度。新华社记者吕优摄

据报道，受极端高温天气影响，贝雷蒙大楼电力供应系统不堪重负，不得不关闭部分楼层空调。26日中午，楼内工作人员收到一条紧急短信通知，称当天剩余时段将“强制关闭1楼至7楼空调系统”。这意味着8楼及以上的办公区不受影响。低楼层工作人员对此表示强烈不满，纷纷指责此举“封建”而“可耻”。

连日来，持续破纪录的高温天气让欧洲住宅和公共场所缺少空调的问题广受关注。据美国《政治报》报道，仅20%的欧洲家庭安装空调。欧洲议会办公楼近期也因空调系统能耗过高一度停电。

来 源：新华网

原标题： 热浪来袭 欧盟委员会总部“分楼层开空调”惹争议

记者 王奕昕

本文转自：温州新闻网 66wz.com