新华网 2026-06-29 11:24:45

“世界棉花看中国，中国棉花看新疆。”6月25日，第九届中国—亚欧博览会在乌鲁木齐启幕。漫步各大展区、参与新品发布与经贸对接活动，随处可感“新疆棉”蕴藏的蓬勃生机与发展活力。

新疆棉花产量占全国90%以上，品质优异，得天独厚的资源禀赋，为国内棉纺企业拓展海内外市场提供坚实支撑。

6月26日，在第九届中国－亚欧博览会上，参观者在拍摄智能田管机器人。 新华社记者 丁磊 摄

展台上的新疆唐锦纺织有限公司，6年前扎根在塔克拉玛干沙漠边缘的新疆图木舒克市。“依托新疆优质棉花资源和丰富人力资源，我们专注生产中高端棉袜，现在日产量达200多万双，在全球拥有100多家长期合作商，产品销往20多个国家和地区。”公司副总王阳说，企业已连续三年亮相亚欧博览会，借助这一国际化平台拓宽视野、链接资源，下一步计划在南疆打造中国西部（国际）袜业中心，集聚上下游企业，壮大袜业产业集群。

6月26日，在第九届中国－亚欧博览会上，参观者在棉纺织产品展台前驻足。新华社记者 潘莹 摄

26日一大早，多家新疆本土棉企展台前，参观者络绎不绝。在一家来自和田企业的展台旁，身着特色民族服饰的主播们，一边接待现场客商，一边通过直播间推介透气亲肤的纯棉制品，线上线下联动拓宽销路，汇聚不少人气。

新疆本土棉纺品牌“谭棉花”创始人谭永俊亲历新疆棉纺产业从传统代工向自主品牌化发展的蜕变。“前几年，受外部制裁影响，企业海外订单锐减、经营承压。困境倒逼转型，我们全力开拓内销市场、布局电商渠道。”她介绍，企业今年上半年销售额近3000万元，全年目标冲刺6000万至7000万元，市场复苏势头十分强劲。

阿克苏地区是新疆纺织服装产业分布最密集区域之一，当地已形成集纺织、织造、印染、服装家纺加工于一体的完整产业链。在本届博览会上，阿克苏纺织工业城携手数十家企业集体参展。

6月26日，新疆本土棉企展台前，主播通过直播间推介棉制品。新华社记者 潘莹 摄

去年从江苏南通落户阿克苏纺织工业城的新疆鑫锦程纺织科技有限责任公司，正是新疆棉纺产业吸引力的生动缩影。企业负责人朱从鑫坦言，新疆是棉纺产业发展沃土，既紧邻优质原料产地，又毗邻中亚广阔市场，有效降低企业生产成本，大幅拓展了市场空间。

展会上，高端纱线、特色家纺、时尚服饰、针织制品琳琅满目，参展企业信心十足，彰显新疆棉纺产业发展活力。据新疆棉花产业发展领导小组办公室统计，“十四五”末，新疆棉纱产量跃居全国第二，布匹产量位列全国第四，纺织服装工业总产值首次突破千亿元大关。

6月25日，在第九届中国—亚欧博览会的天山科技创新院展区，工作人员正在操控棉花激光打顶机器人。新华社记者 王菲 摄

借亚欧博览会这一开放窗口，人们清晰看见，新疆棉既是数百万棉农增收致富的民生产业，更依托亚欧黄金通道与向西开放桥头堡优势，成长为具备全产业链核心竞争力的中国产业名片。

来 源：新华网

原标题： 探访亚欧博览会，感受“新疆棉”蓬勃生命力

记者 潘莹、张瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com