新华网 2026-06-29 11:26:00

国产商用飞机C909（原名ARJ21）商业运营已走过整整十年。十年间，从新生到成熟，从国内到海外，C909飞机已载客超3700万人次，成长为我国支线航空运输市场的主力机型，飞出我国民航事业的新天地。

国产商用飞机C909（原名ARJ21）商业运营已走过整整十年。十年间，从新生到成熟，从国内到海外，C909飞机已载客超3700万人次，成长为我国支线航空运输市场的主力机型，飞出我国民航事业的新天地。

新机投运、航线扩容，十年商业运营硕果累累

过去一周内，C909飞机迎来多个发展新节点。

6月22日，首架国产C909公务机CBJ从上海虹桥机场飞往北京首都机场，正式投入商业运营。CBJ公务机定位为大型喷气式高端定制化公务机，客舱空间宽敞，可灵活实现12座至29座的座位布局，按需划分为休息区、会议区、会客区、就餐区等相对独立的功能区域，充分满足个性化定制需求。

6月22日，首架国产C909公务机CBJ投入商业运营。新华社发

6月23日，成都航空C909飞机“天鹅号”主题航班平稳降落在海拔2506.85米的和静巴音布鲁克机场，标志着乌鲁木齐至和静至喀什航线正式开通，这是继喀什至塔什库尔干航线之后，C909飞机执飞的第二条高高原航线，国产商用飞机在复杂运行环境下的适应能力再获验证。

从新机投运到航线扩容，C909飞机投入商业运营十年来，结出累累硕果。截至目前，C909飞机已向十余家用户交付186架，占国内支线机队约七成，载客超3700万人次，开通860余条航线，通航180余座城市，日均执飞超500个航班。

中国商飞营销委副主任杨洋表示，C909飞机已成长为我国支线航空运输市场的主力机型，逐步形成了“边疆快线”“干支融合”“周边国际”“出海先锋”“衍生发展”的五种典型运行模式，有效补充了支线飞机和支线航班的数量，充分释放民航运输航线网络优势。

边疆支线、飞机出海，连接旅客更促进经济发展

回到2016年6月28日，首架C909飞机完成商业首航后，成都航空成为唯一运营C909飞机的航司，且机队规模仅1架，而如今机队的规模已经稳步增长至31架。

成都航空C909飞机执飞乌鲁木齐至和静至喀什航线。新华社发

目前，C909飞机在新疆、内蒙古、黑龙江等省份已累计投放70架、开通航线460余条，载客超1000万人次。C909飞机有效解决了边疆地区机场长期存在的“建而不通、通而不畅”问题。过去从吐鲁番前往阿勒泰，乘火车需要在乌鲁木齐换乘且需要12个小时左右的车程，C909飞机执飞的“吐鲁番-阿勒泰”航线开通后，飞行时间仅需1小时10分钟。

新疆机场集团营销委高级经理朱涛表示，C909飞机极大改善了偏远地区群众的出行条件，让“飞得起、坐得上”成为现实。经济带动作用也初步显现，新疆地区的C909飞机通航后，区域内“支支互飞”航班日均达120班，日均运送旅客2万人次，旅游需求被有效激活。

与此同时，C909飞机持续拓展周边国际航线。2023年4月18日，C909飞机成功在“千岛之国”印尼首航，开辟了岛屿之间的支线航线，并拓展至跨境干线航线。现在，C909飞机已经开辟了印尼、老挝、越南等东南亚市场，通航海外28座城市，载客数超100万人次，其在短窄跑道的运行能力和东南亚湿热环境的适应能力得到了充分认可。

衍生机型、织密航网，飞向更加广阔的天地

以基本型为基础，C909衍生机型的研制和运营也在稳步推进，当前公务机、货机、应急救援指挥机和医疗机已完成交付，并不断拓展运行场景和商业模式，满足不同的市场和功能需求。

正在飞行的C909飞机。新华社发

“C909飞机的适配性很强，各类机场起降运行都十分稳定，运行效率表现优异。”首批C909改装机型机长陈庆强说。作为我国商用飞机领域的探路者，C909飞机实现了国产喷气飞机商业运营“从0到1”的突破，探索出了一条国产商用飞机全生命周期的发展道路。

站在新起点上，C909飞机将深化规模化、系列化、产业化发展，飞向更加广阔的天地。中国商飞表示，C909飞机将在各方的支持下，继续织密航线网络，这款国产支线主力机型将努力为民航事业创造更大的价值，为加快建设航空强国、交通强国提供坚实保障。

来 源：新华网

原标题： 商业运营十年间，C909绘就支线航空发展新图景

记者 王辰阳、李杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com