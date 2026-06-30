温州日报 2026-06-30 08:11:00

今年是中国共产党成立105周年。连日来，张振丰、张文杰、张加波、施艾珠、王军等市领导分赴各地，走访慰问基层党员，送去党组织的关怀与温暖，并向全市广大党员致以诚挚问候。

温州网讯 今年是中国共产党成立105周年。连日来，张振丰、张文杰、张加波、施艾珠、王军等市领导分赴各地，走访慰问基层党员，送去党组织的关怀与温暖，并向全市广大党员致以诚挚问候。

省委常委、市委书记张振丰来到鹿城区五马街道、松台街道，走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象黄国铭、党员蔡可风。得知黄国铭长期活跃在社区治理一线，牵头组织群众开展老旧小区电梯换新，张振丰“点赞”老同志退休不褪色、离岗不离党的优良作风，鼓励他继续当好服务群众的先锋模范，为年轻党员树立榜样。在蔡可风家中，张振丰关切询问老同志生活情况，叮嘱属地及相关部门要加强对困难党员的关心关爱，积极帮助解决实际困难，把党组织的关怀落到实处。来到瓯海区新桥街道，张振丰走访看望老党员潘元武，与老人促膝长谈话家常，听他讲述战火年代的革命往事。张振丰指出，老党员是党和国家的宝贵财富，各级各部门要用心做好老同志服务保障工作，让他们老有所养、老有所为、老有所获。走访慰问中，张振丰强调，全市各级党组织和广大党员要深入学习贯彻习近平党建思想，以“走前列、作示范”的定位标准牢固树立和践行正确政绩观，坚持高站位、实干事、见真功相统一，以实干担当助发展、促共富、惠民生，合力打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。

在乐清市虹桥镇，市委副书记、市长张文杰走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象杨日兴、党员王光辉、老党员杨顺水。每到一处，张文杰与老党员亲切交谈，关切询问他们的身体情况和生活状况，感谢他们为党的事业和温州经济社会发展作出的贡献。张文杰指出，老党员是温州发展的见证者和推动者，希望大家在保重身体的同时，继续发挥余热，积极建言献策，多做解疑释惑之事，当好党委、政府联系服务群众的桥梁和纽带。他叮嘱属地和有关部门要时刻把老党员的冷暖放在心上，带着感情、带着责任做好服务保障工作，真正做到思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，切实帮助解决实际困难，让他们真切感受到党组织的温暖。

市人大常委会主任张加波来到鹿城区松台街道和五马街道，走访慰问党员何小红、叶绍中和“光荣在党50年”纪念章颁发对象王益海。每到一处，张加波都与党员们亲切交谈，鼓励大家保持乐观向上的生活态度，保重身体、积极作为，在力所能及的范围内继续为温州改革发展建言献策、发挥余热。张加波叮嘱有关部门要始终把老党员、困难党员的冷暖放在心上，不折不扣落实好各项帮扶保障政策，切实做到老有所养、难有所帮，及时把党的关怀温暖送到身边、落在心坎里。

市政协主席施艾珠先后来到瓯海区景山街道和新桥街道，慰问党员金红来、徐雪芳和“光荣在党50年”纪念章颁发对象陆维新，关切询问他们的生活情况和身体状况，为他们送去问候与关怀。施艾珠感谢他们长期以来为党的事业和温州经济社会发展作出的贡献，希望大家继续发挥余热，为温州发展积极建言献策，同时叮嘱属地街道和相关部门要认真做好各类服务保障，勤登门、常探望，及时帮助他们解决好生活中遇到的困难和问题，让老党员更加幸福舒心、安享晚年。

市委副书记王军来到龙湾区瑶溪街道、永中街道、永兴街道，走访慰问“光荣在党50年”纪念章颁发对象夏碎绍、老党员王挺喜、党员季克友，关切询问生活情况和健康状况，感谢他们长期以来为党的事业和温州改革发展作出的积极贡献，并叮嘱属地和相关部门时刻把老党员和困难党员的冷暖记在心间，用心用情做好服务保障。王军还勉励各位党员赓续红色初心，多为温州的高质量发展建言献策、贡献力量。

来 源：温州日报

原标题： 市四套班子领导开展“七一”慰问活动

传承红色基因 永葆为民初心 把政绩刻在群众心坎上

记者 郑序 眎眎 林岳 荣杰 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com