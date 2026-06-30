温州日报 2026-06-30 08:40:28

近日，温州工程建设领域迎来一项惠企金融创新——中华联合财险温州中支携手市住建局、市教育局，成功落地工程质量责任保险试点，为温州市第二职业中等专业学校迁建续建工程送上专属“风险保障方案”。

温州网讯 工程建设再也不用被大额质保金“锁”住现金流。近日，温州工程建设领域迎来一项惠企金融创新——中华联合财险温州中支携手市住建局、市教育局，成功落地工程质量责任保险试点，为温州市第二职业中等专业学校迁建续建工程送上专属“风险保障方案”。

作为全市首批改革试点，该项目以保险保函替代传统现金质保金，在筑牢工程质量安全防线的同时，有效释放施工企业沉淀资金，让金融活水精准润泽基建领域。

长期以来，工程质量保证金堪称建筑行业的“标配”——项目竣工验收后，企业须预留一笔现金，冻结周期通常长达两年。这笔长期沉淀的资金，不仅挤占企业现金流动性，推高经营成本。

为破解这一共性痛点，温州主动深化工程建设领域营商环境改革，创新推出“保险替代质保金”模式。改革后，企业无需再缴存全额现金，只需投保工程质量责任险并出具保函，即可完成替代。中华联合财险温州中支相关人士表示，投保后，一旦项目在责任期内出现质量缺陷，保险公司将第一时间先行赔付、组织维修，快速化解纠纷隐患；超出赔偿限额部分，再依法向责任主体追偿。这套成熟机制，不仅彻底解决资金长期占用难题，大幅提升企业资金周转效率，更依托专业风控能力，为工程质量安全加上“双保险”。

此次试点落地，是温州政保联动、以金融创新服务实体经济的生动实践。当前，温州正提速打造全省高质量发展“第三极”，工程质量责任险的推广普及，为城市基建筑牢风险兜底屏障，更通过金融工具创新，助力建筑企业降本增效、轻装上阵、加速转型升级。

来 源：温州日报

原标题： 温州率先试点“保险换现金” 为建筑企业减负 工程质保金“活”了

记者 林迎颖 通讯员 张菁

本文转自：温州新闻网 66wz.com