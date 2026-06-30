温州日报 2026-06-30 09:00:04

随着技术发展和产业规范提升，余家慕粉干也逐渐从手工作坊走向标准化生产。

温州网讯 只要天气晴好，驱车经过龙港市余家慕社区，常常会遇见一幅带着乡土气息的画面：润白色的粉干整齐摊在竹篾上，沿着路边、河道旁、田埂边铺展开来，远远望去，像一片片落在地上的云。风一吹，空气里便飘起淡淡米香。

进入六七月，这缕米香又多了一层喜气。龙港民间素有“孩子启蒙送粉干”的习俗，亲友前往有孩子即将上小学一年级的人家道喜，常会提上一盒余家慕粉干。也因此，盒装粉干多用大红包装，喜气洋洋。

落在地上的“云”越做越大

粉干这门手艺，在余家慕已延续四百余年。相传明嘉靖年间，余家慕始祖余珠公由福建闽安迁入，择水网密布之地开垦拓荒、种植水稻，也把粉干制作技艺带到了这里。此后，粉干逐渐成为当地人赖以为生的一门手艺。

“以前这里家家户户都做粉干，小孩子也会帮忙。”龙港市余家慕社区书记余德养回忆，在上世纪八九十年代，做粉干是辛苦活，常常一家三四口人夜里12点起床，泡米、磨浆、压粉、出丝，天一亮就挑出去晾晒。若是太阳好、风大，最快一天晒成；若遇上阴雨天，三四天都干不了。老一辈人挑着担子，划着小船，把粉干卖到钱库、金乡一带，一天能挣十多元。

早年的手工作坊有粗放发展的一面。彼时，部分小作坊会使用存放三四年的陈米，用现成油罐改作锅炉，还会拿布角料当燃料，生产方式相对简陋，品质和安全都难以稳定保障。

随着技术发展和产业规范提升，余家慕粉干也逐渐从手工作坊走向标准化生产。其中，温州余丰食品有限公司负责人余作华，是当地较有代表性的一位。作为余家慕粉干第五代非遗传承人，他8岁起跟着父亲学做粉干，2004年创立“余华”牌粉干。20余年来，他一边守着早籼米加水的传统配方，一边不断更新设备，想办法让粉干品质更加稳定。

余作华的粉干厂就建在自家的自建房里。2003年起，他像蚂蚁搬家一样，今年赚一点，明年投一点，花了五六年时间陆续打通前后两间房子，建成了占地400余平方米、共四层的厂房：一楼作仓库，二楼是生产流水线，三楼为烘房，四楼天台用于晾晒。厂内设有封闭操作车间和检测室，可检测粉干酸度、干度等指标。如今，这里每年可产出约1000吨粉干，产品保质期可达一年。

老手艺造“富”一方

设备升级，是余作华这些年最舍得投入的地方。早年余家慕粉干多靠土灶和露天晾晒，既有安全隐患，也受天气制约。“天气不好就不能做，产量没有保障。”余作华说。

余作华对机器一直有股钻劲：“我一点文化也没有，就是喜欢琢磨。”2003年，他花两万多元从福建买来锅炉，成为村里最早尝试用机器改良粉干生产的人。

记者手记

除了勤劳，还需要更多

采访余家慕粉干，很容易被它的“小”打动：原料不过大米、水、淀粉，场景不过竹篾、晒场，主体也多是一家家工坊。是他们的勤劳坚守共同撑起了龙港人熟悉的米香，也让传统风味在今天依然有市场、有生命力。

余作华是勤劳坚守的代表，一年忙到头，赚的是辛苦钱；他通过不断更新设备、改良工艺、稳定品质，又让这份辛苦有了更高的价值。

但要让乡村产业走得更远，仅靠老一辈人的勤劳和几个能人的坚持还不够。如何让小作坊更规范，让好品质更有议价能力，让从业者的辛苦转化为稳定收益，也让年轻人看见这门手艺的前景，是余家慕粉干和许多乡村微产业共同面临的议题。

来 源：温州日报

原标题： 传承四百余年、全社区三四百人从业——

一把余家慕粉干撑起亿元产业

记者 潘圆 实习生 程亚茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com