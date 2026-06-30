温州举办“一线应答”基层新闻发言人突击集训营

温州日报 2026-06-30 09:00:04

“一线应答”是我市今年创新推出的基层新闻发布计划，以“群众点题、基层解困、现场发布、双向互动”为核心理念，打破传统新闻发布“我说你听”的单向模式，推动发布场景下沉一线、走进群众。

温州网讯 在全媒体时代背景下，如何让惠民政策的宣贯穿透“最后一公里”，已是基层治理的必答题。昨天下午，在我市“一线应答”基层新闻发言人突击集训营活动现场，鹿城区新居民服务中心新闻发言人瞿伟俊的一番话引发强烈共鸣：“政策钻研要深，宣传更要到位。如今酒香也怕巷子深，我们必须借助新型媒体平台，让政策红利真正抵达群众身边。”

“一线应答”是我市今年创新推出的基层新闻发布计划，以“群众点题、基层解困、现场发布、双向互动”为核心理念，打破传统新闻发布“我说你听”的单向模式，推动发布场景下沉一线、走进群众。

在昨天的集训营现场，与会人员首先回顾了“一线应答”前三期节目视频，已参与单位的基层新闻发言人结合自身经历分享心得体会，拟参与单位的发言人围绕如何做好发布交流建言，现场氛围热烈。“走上直播间才发现，平时觉得很熟悉的政策，面对网友刨根问底的提问，还真得再下功夫学深悟透。”一位基层发言人的发言引发在场人员共鸣。大家纷纷表示，这样“无台本、不念稿、实时互动”的发布模式，既是挑战更是锤炼。

据介绍，“一线应答”旨在通过构建“四个一”工作体系，使新闻发布成为实实在在为群众答疑解困办实事的有利载体——坚持一个宗旨，即所有选题来自群众、所有回应直面群众、所有效果交由群众评判；首创一档栏目，打造全省首档“政策解读+现场解困”发布类直播节目，实现线上线下双向实时互动；培养一支队伍，把直播间变成练兵场，在实战中提升基层干部政策解读、群众工作、媒体沟通的能力；建立一套机制，形成“发现问题—协调解决—权威发布”的工作闭环。

今年4月启动以来，“一线应答”已围绕龙港公积金增值服务、鹿城新居民积分入学、人工智能“一人公司”新政等主题推出三期直播，累计全网观看超10万人次，收到网友评论1300余条，梳理形成的100余个核心问题全部得到实时回应。直播结束后，相关问答还整理成文字通过温州发布微信公众号、温度新闻APP等平台二次推送，方便群众随时查阅。

市委宣传部有关负责人表示，下一步“一线应答”将常态化推进，聚焦全量搜集诉求、精准回应关切、闭环化解问题、源头预防风险，努力打造具有温州辨识度的新闻发布品牌，为服务中心大局、助力社会治理探索新路径。

来 源：温州日报

原标题： 我市举办“一线应答”基层新闻发言人突击集训营

让惠民政策宣贯穿透“最后一公里”

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com