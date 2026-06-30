温州日报 2026-06-30 09:00:05

温州网讯 从单一产品出口到成套方案输出，从设备外销到技术共建、产能共享，从单打独斗到产业链协同出海，温企持续迭代国际化发展模式。近日，工信部发布2026金砖国家产业合作案例名单，我市创奇、加西亚、法拉迪、科瑞普等4家电气企业上榜。

此次四家企业集中上榜，涵盖能源储能、电网改造、智能装备、极地电气研发等多个细分领域，合作范围覆盖俄罗斯、巴西、埃塞俄比亚等多个金砖及共建合作国家，模式囊括技术输出、联合研发、海外共建、数字化协同生产等多种形式，实现从传统产品出口，迈向技术输出、方案赋能、产业共建的高端国际化发展新阶段。

深度融入俄罗斯电力产业的浙江科瑞普电气有限公司搭建起输配电保护、工控、新能源储能、光伏全链条产品矩阵。此次上榜2026金砖国家产业合作案例的《俄罗斯储能基站输配电终端项目改造提升》项目，以定制化电气解决方案落地俄方项目，完成从单一产品出口向技术、成套方案输出的转型，助力当地能源基建升级。

近期，中国产变压器在海外卖得十分火爆，浙江法拉迪电气股份有限公司也不例外。截至5月中旬，该企业今年度变压器出口额已追平去年全年，订单排产到8月，工人从120人增至200多人。“变压器相当于电网的‘电压调节员’，负责升降电压等级，是电网发、输、配、用的关键设备。海外电力基础设施建设的新需求催生了大量订单。”该企业负责人介绍，他们负责的“埃塞俄比亚国家电力局输配电网络改造工程”，采用法拉迪自主生产的配电变压器、调压器等核心设备，覆盖埃塞俄比亚8个主要城镇，惠及人口超500万，为当地电网改造工程平稳落地筑牢硬件保障。

值得一提的是，加西亚电子电器股份有限公司与巴西Soprano公司采用“建设+运营”模式共建“中巴第三代模块化断路器智能生产线”，实现24小时不间断生产，还带动当地产业链协同。

创奇电气与俄罗斯IEK集团合作27年，通过数字化赋能大幅提高国内外生产协同效率，双方联合研发适应极寒环境的高性能断路器，通过技术协同、智能制造与市场联动，实现年销售额3.5亿元。

来 源：温州日报

原标题： 迭代国际化发展模式 四家温企上榜金砖国家合作案例

作者：李中 陈青

本文转自：温州新闻网 66wz.com