“万企兴万村”行动省级实验项目发布 温州四个项目走出共富特色路

温州日报 2026-06-30 08:57:28

近日，第四批“万企兴万村”行动省级实验项目发布，我市康鸿栀子花科技共富项目、洞头区助力渔农共富项目、温州乐园赋能霞岙村共富项目和楠溪江渔文化文旅促富兴村项目入选。

温州网讯 近日，第四批“万企兴万村”行动省级实验项目发布，我市康鸿栀子花科技共富项目、洞头区助力渔农共富项目、温州乐园赋能霞岙村共富项目和楠溪江渔文化文旅促富兴村项目入选。这四个项目以“三农”为着力点，通过开展公益性帮扶，促进乡村产业、人才、文化、生态融合的具体举措，走出一条民营企业和民营经济人士履行社会责任促共富的特色之路。

康鸿栀子花科技项目

村企联建“一朵花”

在浙闽交界的泰顺县彭溪镇西关村，2000多亩栀子花正成为撬动乡村振兴的“金钥匙”。近年来，该村联合康鸿生物等企业，探索“政府+企业+薄弱村+村民”四方联动模式，以“一朵花”串起种植、加工、文旅全产业链，走出特色产业共富路。

订单农业保增收，西关村牵头12家企业党组织和50余户种植大户成立产业链党建联建，推行黄栀子价格指数保险与保护收储机制，栀子果价格从每斤0.6元涨至9元，花朵从烂在地里到每斤30多元，带动300余户农户年均增收5万元。企业组建创新团队，联合8家科研院所攻克“栀子花保存期短”难题，研发冷凝皂等60多款产品，填补国内市场空白，年消耗花果超500吨，资源转化率提升80%。

依托穆寨花海打造“花园式”工厂、研学基地和旅游打卡点，连续举办浙闽边栀子花旅游嘉年华，累计接待游客10余万人次，带动区域旅游增收5000万元。培育近百名“巾帼直播达人”，构建“线上直播+平台促销”模式，年销售额超2000万元，并帮助链上农户带货800多万元。

开发30余款特色渔货

电商撒下“满天星”

依托“摸鱼电商”发起的“满天星计划”，洞头渔村通过民宿网销、农产品赋能、青年创业“三驾马车”，实现文旅与渔产品网络销售额突破2000万元。

2023年，响应“洞商回归”的俞鲁杭成立洞头首家抖音MCN机构，针对民宿业主线上营销短板，组建专项培训小组，累计开办电商培训36期、培训1300余人次，为产业升级夯实人才基础。

在产销赋能上，企业深挖海岛文旅资源，打造“线下体验、线上复购”全渠道体系，开发30余款特色渔货，“紫栖东来”系列入选温州特色伴手礼；依托七夕民俗等节庆开展实景直播，累计直播超2000小时，孵化多个本土优质账号。

值得关注的是“青村·108大队”创业项目，为返乡青年提供免费住宿、政策对接和共享空间，并盘活7000余平方米渔港空间打造“海上阳台”创业平台，破解乡村留人难题。目前，项目累计带动50余名村民就业，霓屿滩涂乐园成为网红打卡地，单日最高客流超2000人。

温州乐园结对霞岙村

共富集市有“销量”

温州乐园与霞岙村结对以来，以文旅流量为抓手，破解霞岙村土地闲置、劳力外流、集体经济薄弱等难题，走出景区扎根乡村的共赢之路。

在该项目推进中，温州乐园与霞岙村探索出“流量共享、资源让利、就业优先、村企共治”的深度融合路径。企业投入500余万元将村内闲置地改造为生态停车场，使闲置资源变为稳定财源；同时借助年均千万级客流，园区免费向村民开放共富集市和摊位，把游客“流量”转化为村民“销量”。在用工方面，企业建立双向清单，常年提供票务、保洁等固定岗位，让村民实现家门口就业。随着就业与居住条件改善，海外侨胞和外出青年纷纷返乡择业，人才回流态势初显。

随着项目的不断推进，霞岙村集体经济累计增收超600万元，单停车场年均创收238万元，彻底甩掉薄弱村帽子。村民固定岗位人均年薪超6万元，灵活用工4000余人次年均增收超5000元，共富集市带动10余名村民年增收超15万元。

项目总投资2.6亿元

打造“楠溪江渔文化”

由永嘉楠浦旅游开发有限公司与高浦村结对打造的“休闲文旅促富兴村”项目，通过“企业赋能、集体增收、村民致富、游客受益”的长效机制，已直接带动就业500余人，村民人均月增收约2200元，村集体年增收超百万元。

该项目总投资2.6亿元，规划面积296亩，立足“楠溪江渔文化”核心IP，构建“渔旅场景引流+渔产全链增值+农文旅深度融合”的共富体系。目前，项目一期已投入1.1亿元，生态停车场、鱼戏大草地、小岛营地等投入使用，并成功举办“渔光夏夜·江畔派对”市集活动。

以该项目为载体，搭建定向招工平台，设立民宿服务、餐饮运营、乐园管理、研学导师等多元岗位。目前该计划已孵化30多名从业者，催生博览馆、咖啡厅等5个子项目。在产业造血方面，盘活集体土地与闲置房屋，以“鳙鱼”IP串联养殖、加工、餐饮、研学等环节，形成“资产租赁+运营分红+产业增值”长效增收机制，并搭建农特产品直供直销平台，推动鱼干、鱼饼等本土品牌化销售，拓宽村民增收渠道。

来 源：温州日报

原标题： “万企兴万村”行动省级实验项目发布 我市四个项目走出共富特色路

记者 李中

本文转自：温州新闻网 66wz.com