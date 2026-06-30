光明网 2026-06-30 09:18:04

6月23日，出租车驾驶员倪日森发现乘客将一个包遗落在车上，里面是10万元现金。为了安全起见，他主动提出把包送到就近的鹿城区公安分局南门派出所，让失主直接过去认领。

温州网讯 “我也是公司给我打电话，扭头一看，才发现后座有个包。”

说起6月23日那天的事儿，开通公司浙CDT1259出租车驾驶员倪日森师傅语气平淡，仿佛这只是一件再寻常不过的小事。然而，这个被他“扭头一看”发现的包里，装着的是整整10万元现金。

乘客下车遗落巨款 公司来电才发觉

6月23日上午9点左右，倪日森师傅像往常一样驾驶着出租车营运。一名乘客从南汇锦园上车，前往荷花路路口。短短一段路程，两人并未过多交流，乘客下车后，倪师傅继续开车上路。

没过多久，公司的电话打了过来。“公司跟我说，有乘客反映包可能落我车上了，让我看看后排。我扭头一看，座位上确实有个包。”倪师傅回忆道。

公司随即通过微信发来照片核对，并叮嘱他“不要把包拿下来，就放在座位上，拍个照先传给公司”。倪师傅按照指示操作，后来打开包一看——里面是一沓沓现金，整整10万元。

33年老司机：别人的东西不能拿

倪日森师傅今年56岁，1993年开始从事出租车驾驶工作，至今已整整33年。33年来，他在车上捡到过不少乘客遗失的物品，每一次都设法归还。

“后来公司把我的电话号码给了失主，失主联系上我，我们约好在南门派出所，当面把包交还给了他。”倪师傅说。

失主林先生拿到失而复得的10万元现金时，激动得说不出话，只是一个劲儿地感谢。事后接受采访时，林先生连声称赞：“人很好的啊！”

当被问及家里人对此事的看法时，倪师傅说：“家里人就说，别人的东西不能拿，我们是老百姓，就该还给人家。”

拾金不昧成常态传递城市温度

记者从温州市出租汽车行业协会了解到，像倪师傅这样拾金不昧的事迹在温州出租车行业并非个例。近年来，市运管部门持续开展出租车行业文明服务提升行动，通过“每月之星”评选、驾驶员职业道德培训等举措，不断强化从业人员的服务意识和诚信意识。

倪师傅所在的开通公司相关负责人表示，公司对驾驶员拾金不昧等好人好事一直持鼓励态度，对于倪师傅的善举，公司将给予表彰和奖励。

面对赞誉，倪师傅显得很淡然：“开了33年车，捡到东西还给人家是应该的，不是自己的，拿了心里不踏实。”

一辆出租车，是一个城市的“流动窗口”；一位好的哥，折射出一座城市的文明底色。倪日森师傅用33年的坚守和一次“理所应当”的归还，为温州这座城市增添了一份温暖与感动。

来 源：光明网

原标题： 10万现金遗落出租车 温州好的哥“完璧归赵”

本文转自：温州新闻网 66wz.com