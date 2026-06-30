温度新闻客户端 2026-06-30 09:53:30

坐落于中华经典寓言故事《小马过河》创作地——莘塍街道的瑞安市儿童动漫文学馆将于7月3日正式试运营。

温州网讯 好消息！坐落于中华经典寓言故事《小马过河》创作地——莘塍街道的瑞安市儿童动漫文学馆将于7月3日正式试运营。作为国内首个针对儿童文学领域设立的动漫馆，该馆依托《小马过河》经典IP优势，打造集主题体验、科普展览、亲子活动等功能于一体的沉浸式儿童文化空间，标志着瑞安儿童友好城市建设再添重磅文旅新地标。

“小马跑到溪边，试着向前蹚，原来这溪水不像老牛说的那样浅，也不像松鼠说的那么深……”莘塍中心小学代课老师彭文席在1955年创作的千字小文影响了一代又一代人，也让瑞安与这匹“小马”捆绑在了一起。2008年10月，瑞安被中国寓言文学研究会授予“中国寓言大市”称号，成为全国首个“寓言大市”。

为继续深挖本土儿童文学资源，2023年4月，总投资2.25亿元的瑞安市儿童动漫文学馆启动建设，场馆选址于莘塍街道明镜公园东侧，总建筑面积约1.5万平方米，整体建筑设计充满童趣巧思，以“一水三山”为设计理念，3个展馆就像3片花瓣环绕着中央广场，屋顶造型犹如小马的蹄印，与《小马过河》经典寓言文化深度呼应，意在鼓励儿童在趣味体验中学习敢于创新、勇敢探索的“小马精神”。

馆内功能分区清晰、业态丰富，紧紧围绕面向全国的儿童内容交易交流平台、全国儿童创作者交流基地，以及服务本地儿童友好城市建设的科技文化空间三大定位，兼顾趣味性、知识性与专业性，全方位适配不同年龄段少年儿童的成长需求。

场馆一层为艺术演绎空间，配备近500座专业歌剧厅，主打儿童剧目展演、亲子音乐会、沉浸式戏剧等，填补浙南高品质儿童演艺阵地空白。二层为文化传承空间，长20.41米、高5.82米的巨幅矩阵屏融合木活字元素打造动态视觉效果，小朋友可驻足屏前解锁沉浸式体验，也可自由参观儿童文学动漫文字常设展，追溯儿童文学发展历程，还可走进奇艺森林展厅，感受实景还原的《小马过河》故事场景，与NPC玩家开展趣味互动。三、四层则计划打造科技体验空间，以航天探索为主题布局数字艺术特展、外星儿童乐园、研学工坊、沉浸式CAVE剧场等，构建一个引领未来的光影艺术体验场所。入馆后，小朋友将化身为一名星际探索队队员，学习宇宙知识，探索浩瀚星空，完成挑战任务。

奇艺森林展厅效果图

奇艺森林展厅效果图

据场馆运营方、瑞安市融媒体中心（传媒集团）相关负责人潘婷婷介绍，试运营期间，率先投用的艺术演绎空间与文化传承空间将面向全市少年儿童开放，同步推出系列特色主题活动。7月3日至8月23日，“超有趣”游园会活动即将上线，策划主题市集、游园打卡、快闪互动等专属活动，邀请孩子们和“小马”一起过河闯关，让经典寓言文化浸润童心。同时，动漫舞台剧及研学活动也将同步开展，为青少年打造充实有趣的暑期文化体验。

“未来，我们将以儿童动漫文学馆为核心，串联明镜公园、寓言馆、青少年活动中心等周边优质文化阵地，打造一条全域贯通、内容互补的研学闭环线路，将儿童文学、动漫创意与自然教育、非遗传承有机融合，打造富有瑞安本土特色、深受少年儿童喜爱的文化研学打卡点。”潘婷婷说。

近年来，瑞安始终秉持“一米高度看城市”的建设理念，深耕儿童友好城市建设。儿童动漫文学馆的试运营将进一步盘活本土儿童文学IP资源，推动寓言文化、儿童文学与动漫产业深度融合，助力瑞安文旅产业转型升级。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 瑞安文旅新地标来了！全国首个儿童动漫文学馆即将试运营

作者：陈丹丹 蔡伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com