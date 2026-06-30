泰顺县四套班子领导开展“七一”慰问活动 向全县党员致以节日问候

泰顺发布 2026-06-30 09:47:00

今年是中国共产党成立105周年。连日来，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县领导走访慰问基层党员，为他们送去党组织的关怀与温暖，并向泰顺县广大党员致以亲切问候和诚挚祝福。

今年是中国共产党成立105周年。连日来，张银贵、陈钷、雷全勉、赖立峰等泰顺县领导走访慰问基层党员，为他们送去党组织的关怀与温暖，并向泰顺县广大党员致以亲切问候和诚挚祝福。

▲张银贵走访慰问老党员

泰顺县委书记张银贵先后来到罗阳镇上交垟村、司前畲族镇里光村，走访慰问困难党员、“光荣在党50年”党员叶在明，新中国成立前老党员章夏钗，困难党员周如德。来到叶在明家中，张银贵与慰问对象及家属促膝长谈，关切询问他们身体情况和生活状况，并为老同志颁发“光荣在党50年”纪念章，感谢老同志为党和人民事业作出的贡献，叮嘱单位要关心关爱老党员，带着感情为他们解决实际问题。在章夏钗家中，张银贵认真聆听老同志的革命经历和奋斗故事，向老同志多年来对党忠诚、坚守初心的默默奉献表示感谢。他说，老党员是党和国家的宝贵财富，历经岁月淬炼，始终坚守信仰、担当奉献，身上的优良传统和崇高精神值得全体党员干部终身学习。在周如德家中，张银贵细致了解困难党员的生活现状和实际难题，叮嘱属地乡镇、相关部门要始终把困难党员的冷暖放在心上，常态化做好关心关爱工作，精准落实帮扶救助政策，主动靠前纾困解难，实打实解决老党员、困难党员生活中的急难愁盼问题，真正让老同志老有所养、老有所医、老有所乐，安享幸福晚年。

泰顺县委副书记、县长陈钷先后来到包垟乡林岙村和横溪村，看望困难党员林清前和高龄党员吴德明。在林清前家中，陈钷与他促膝交谈，关切询问身体状况和生活保障情况，听他回忆入党初心、讲述奋斗岁月，感谢他为党和人民事业作出的贡献。陈钷叮嘱相关部门要带着感情、带着责任主动靠前服务，精准对接需求，及时纾难解困，真正把党的关怀和温暖送到老党员心坎上。随后，陈钷来到吴德明家中，仔细了解家庭状况，与老人一同翻看照片集、追忆往昔。陈钷嘱咐他保重身体，并要求属地干部勤上门、多关心，及时帮助解决生活上的难处，让老党员安享幸福晚年。走访中，陈钷说，全县广大党员干部要以老党员为榜样，传承发扬艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，以攻坚克难的韧劲在各自岗位上干出实绩，齐心协力推动泰顺各项事业发展不断取得新成效。

泰顺县人大常委会主任雷全勉来到司前畲族镇，走访慰问老党员苏德恒和困难党员梅传寿。每到一处，他都细致询问他们日常起居、身体状况等，感谢他们长期以来为地方发展建设作出的奉献，希望他们在保重身体的前提下，能够一如既往地发挥老党员的先锋模范作用，将党的优良传统和红色基因代代相传。同时叮嘱属地乡镇和有关部门要真心实意地关心关注老党员、困难党员的生活，定期上门走访看望，用心做好养老、就医等服务保障，让他们生活无忧、安度晚年。

泰顺县政协主席赖立峰来到雅阳镇、彭溪镇，走访慰问老党员章光振、董扶登，新中国成立前老党员周祖清，老交通员林玉罕、李法肴。走访中，赖立峰与老人们亲切交谈，关切询问他们的身体状况和生活情况，并送上节日问候。他感谢大家为党的事业与泰顺社会经济发展作出的贡献，叮嘱镇村干部要多关心关注老党员、老交通员的实际困难，相关部门要时刻把老党员、老交通员的冷暖挂在心上，用心用情做好服务保障工作，切实把组织的关怀落到实处。

泰顺县委常委、组织部部长伍苏丹参加慰问活动。

来 源：泰顺发布

原标题： 县四套班子领导开展“七一”慰问活动 向全县党员致以节日问候

记者：王文慧、胡佳妮、叶琦琦、高立宝 摄影：孙斌 、王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com