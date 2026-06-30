洞头区委书记郭云强调研大黄鱼产业高质量发展工作

洞头发布 2026-06-30 10:21:12

要深入学习贯彻习近平总书记关于海洋经济发展的系列重要论述，牢牢把握生态优先、绿色发展的核心要求，进一步做大规模、做优品质、做强品牌，推动大黄鱼产业全链条升级，持续擦亮我区大黄鱼特色产业金字招牌。

6月28日，洞头区委书记郭云强专题调研大黄鱼产业高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于海洋经济发展的系列重要论述，牢牢把握生态优先、绿色发展的核心要求，进一步做大规模、做优品质、做强品牌，推动大黄鱼产业全链条升级，持续擦亮我区大黄鱼特色产业金字招牌。

黄鱼岛海洋渔业集团是一家集水产养殖、苗种生产、海洋科技研发、水产品加工销售及海上观光旅游于一体的综合性企业。在黄鱼岛海上牧场，郭云强实地察看了养殖区整体布局，详细了解大黄鱼养殖规模、苗种培育、产品加工销售、增资扩产等情况。郭云强强调，要科学优化选址规划布局，立足海域资源禀赋、水文条件和生态承载力，合理划定养殖范围，统筹推动产业拓展。要坚持生态优先发展底线，严格管控养殖密度，完善养殖尾水处理设施，规范标准化养殖流程，持续优化海域养殖生态环境。要打响特色渔业品牌标杆，加大优良种苗研发培育力度，强化品牌塑造与宣传推广，不断提升大黄鱼品质和产业竞争力，擦亮区域大黄鱼特色产业金字招牌。

金丰海洋牧场是目前国内大黄鱼养殖最大的单体封闭式养殖水体，开发了国内唯一的连岸型野生大黄鱼钓场。在养殖平台周边，郭云强认真听取了养殖围网运行、钓场运营管理情况，他指出，要进一步加强养殖技术探索优化，总结可复制推广的经验模式，发挥好项目的示范引领作用。

调研中，郭云强一行还前往鹿西鸟岛调研生态环境保护情况。郭云强强调，要积极构建齐抓共管、群策群力的“大环保”工作格局，建立健全常态化生态管护机制，细化日常巡查管护措施，切实守护好洞头海域生态本底。

来 源：洞头发布

原标题： 郭云强调研大黄鱼产业高质量发展工作

记者：林锐 沈灿辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com