苍南发布 2026-06-30 10:21:12

6月29日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记刊发于《求是》杂志的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，结合苍南实际研究部署贯彻落实举措。

6月29日，苍南县委常委会（扩大）会议召开，传达学习习近平总书记刊发于《求是》杂志的重要文章《一体推进教育科技人才发展》精神，结合苍南实际研究部署贯彻落实举措。苍南县委书记张本锋主持会议并讲话，苍南县长曾仁海、县委副书记周建强等苍南县四套班子领导参加会议。

会议集中传达学习习近平总书记《一体推进教育科技人才发展》重要文章精神。会议指出，要坚持教育优先，持续优化校网布局，提高办学质效，巩固国家学前教育普及普惠县创建成果，争创省级“人工智能+教育”实验区、全国义务教育优质均衡发展县，打造“学有优教”苍南样板。要深化与高校院所、顶尖机构对接合作，推进职普融通、产教融合，搭建高能级科创平台，围绕仪器仪表、印刷包装、低空经济、核医疗、新材料、碳足迹认证等县域主导产业培育实用技能人才，攻坚前沿领域并产出标志性科创成果。深入实施大孵化器集群新三年行动，坚持国企民企联动共建、招商招租双向发力，加快打造特色孵化空间。要优化人才生态，主动承接国家、省、市重大人才工程，深化“政聘企用”等引才用才模式，构建“政产学研”协同体系，以苍南特色“悦才+”人才服务品牌，营造近悦远来的人才环境。

会议还专题研究半年度经济运行、隐性债务风险防控工作。会议强调，各地各部门要提高政治站位，深化思想认识，精准把握政策边界与财经纪律要求，厘清政企权责，坚决杜绝公益性项目违规转嫁支出新增隐性债务。要压实各方主体责任，强化执纪问责，对违规新增隐债行为严肃追责，持续健全协同管控机制，强化多部门联合穿透式审查，坚持坚决遏制增量、稳妥化解存量，从源头筑牢债务风险防控屏障。经济稳进提质工作要锚定半年度争先进位目标，坚持“紧盯指标抓工作、抓好工作促指标”工作导向，自觉践行正确政绩观，以实打实的工作支撑指标增长，严守数据真实准确底线。要紧盯工业供地、招商项目落地等核心抓手，培育消费新业态新IP，优化消费供给体系，持续夯实经济增长内生动力，为高质量建设浙江美丽南大门筑牢坚实发展根基。

来 源：苍南发布

原标题： 县委常委会（扩大）会议召开

记者/林明明 摄影/张勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com